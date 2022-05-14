История меняется на глазах. Почему Финляндия и Швеция захотели вступить в НАТО после нападения России на Украину?

Стать частью блока безопасности страны захотели после полномасштабного нападения России на Украину! Хотя до сих пор сохраняли нейтралитет.

Швеция была нейтральной страной два столетия, Финляндия – почти 80 лет. Большинство граждан было против вступления в военные союзы. Но после 24 февраля ситуация поменялась.

В настоящее время по последнему опросу вступление в НАТО поддерживают 76% финнов и более 60% шведов. А в самом альянсе готовы быстро принять скандинавов в свои ряды.

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Мы маленькая страна. Потому не сможем обороняться своими силами. Нам нужно быть членом НАТО, – говорит жительница Хельсинки Елена Лахти.

Полномасштабное наступление России на Украину заставило финнов вспомнить, что “русский мир” может когда-нибудь постучаться в их двери, как во время Зимней войны 1939-го.

Тогда страна дала отпор оккупантам, советская армия потерпела позорное поражение. Финляндия сохранила суверенитет, но потеряла десятую часть своей территории. А после Второй мировой согласилась на вынужденный нейтральный статус.

В истории этот процесс получил название “финляндизация”. От нейтралитета готова избавиться и Швеция. Страна более 200 лет не вступала ни в какие военные союзы, но сейчас пересматривает политику.

Дискурс по безопасности Швеции разделяется на “до” и “после” 24 февраля. Сейчас очень динамично все происходит на фоне полномасштабной агрессии России, Швеция видит это как угрозу, — рассказывает преподавательница международных отношений Стокгольмского Университета Карина Широких.

Заявку о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО могут принять по ускоренной процедуре, не дожидаясь саммита в Мадриде в конце июня. Кроме Хорватии и Турции, большинство стран блока вступление финнов и шведов одобряют. Ведь воспринимают их союзниками во всех смыслах, кроме формального.

Обе страны – партнеры с расширенными возможностями, обладают боеспособными армиями. Шведы обладают одним из лучших в мире военно-промышленных комплексов.

Финны – самое большое количество артиллерии в Западной Европе. Однако оба государства понимают, что даже с современным войском, противостоять агрессору в одиночку — трудно.

Вступление Финляндии и Швеции сменит восточные регионы НАТО и защитит страны Балтии. Россия не сможет их атаковать с моря: шведский остров Готланд станет настоящей крепостью. Надежное прикрытие будет у Польши. Калининград будет фактически заблокирован, а российский флот лишен всякого маневра.

Напомним, ранее мы рассказывали, что будет ждать Россию после эмбарго нефти от ЕС.