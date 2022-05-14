Мир

История меняется на глазах. Почему Финляндия и Швеция захотели вступить в НАТО после нападения России на Украину?

Анна Боль, журналистка Факти ICTV 14 мая 2022, 19:37

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НАТО

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