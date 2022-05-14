Історія змінюється на очах. Чому Фінляндія та Швеція захотіли вступити до НАТО після нападу Росії на Україну?

Стати частиною безпекового блоку країни захотіли після повномасштабного нападу на Україну! Хоча досі зберігали нейтралітет.

Швеція була нейтральною країною два століття, Фінляндія — майже 80 років. Більшість громадян була проти вступу у військові союзи. Але після 24 лютого ситуація змінилася.

Нині, за останнім опитуванням, вступ до НАТО підтримують 76% фінів і понад 60% шведів. А в самому альянсі готові швидко прийняти скандинавів до своїх лав.

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Ми маленька країна. Тому не зможемо оборонятися самотужки. Нам потрібно бути членом НАТО, – каже мешканка Гельсінки Елена Лахті.

Повномасштабний наступ Росії на Україну змусив фінів згадати, що “русский мир” може будь-коли постукати в їхні двері, як під час Зимової війни 1939-го.

Тоді країна дала відсіч окупантам, радянська армія зазнала ганебної поразки. Фінляндія зберегла суверенітет, але втратила десяту частину своєї території. А після Другої світової погодилася на вимушений нейтральний статус.

В історії цей процес отримав назву “фінляндізація”. Нейтралітету готова позбутися й Швеція. Країна понад 200 років не вступала у жодні військові союзи, але нині переглядає політику.

Дискурс довкола безпеки Швеції розділяється на “до” і “після” 24 лютого. Зараз дуже динамічно все відбувається на тлі повномасштабної агресії Росії, Швеція це бачить для себе як загрозу, — розповідає викладачка міжнародних відносин Стокгольмського Університету Каріна Широких.

Заявку про вступ Фінляндії й Швеції у НАТО можуть ухвалити за прискореною процедурою — не чекаючи саміту в Мадриді наприкінці червня. Окрім Хорватії й Туреччини, більшість країн блоку вступ фінів і шведів схвалюють. Адже сприймають їх союзниками в усіх сенсах, крім формального.

Обидві країни – партнери з розширеними можливостями, мають боєздатні армії. Шведи мають один з кращих у світі військово-промислових комплексів.

Фіни — найбільшу кількість артилерії у Західній Європі. Однак обидві держави розуміють, що навіть з сучасним військом, протистояти агресору самотужки — важко.

Вступ Фінляндії й Швеції змінить східні регіони НАТО і захистить країни Балтії. Росія не зможе їх атакувати з моря: шведський острів Готланд стане справжньою фортецею. Надійне прикриття матиме й Польща. Калінінград буде фактично заблокований, а російський флот — позбавлений будь-якого маневру.

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