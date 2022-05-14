Світ

Історія змінюється на очах. Чому Фінляндія та Швеція захотіли вступити до НАТО після нападу Росії на Україну?

Анна Боль, журналістка Факти ICTV 14 Травня 2022, 19:37

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