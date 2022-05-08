Розповіді

Крим, зрада командира, перехід на стандарти НАТО. Історія старшини флотилії ВМС ЗСУ Андрія Іванова

Вікторія Мельник, практикантка сайту 08 Травня 2022, 13:00
Андрій Іванов
Фото: Facebook, Unsplash

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