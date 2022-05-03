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Жага до життя. Історія медсестри з Лисичанська, яка втратила обидві ноги, але знайшла кохання

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 03 Травня 2022, 16:00
Історія медсестри з Лисичанська

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