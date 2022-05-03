Жажда жизни. История медсестры из Лисичанска, которая потеряла обе ноги, но обрела любовь

Несмотря на войну и все проблемы, жизнь продолжает кипеть, а люди продолжают любить друг друга и жениться. Исключением не стали Оксана с Виктором.

Их история, как сюжет для литераторов войны, который можно было взять за основу для книги, где сплелись воедино счастье и боль.

Они жили в Лисичанске, воспитывали двоих детей, правда, не были семьей официально. Оксана работала в местной детской больнице медсестрой. Жизнь шла по привычному течению.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Даже тропа, по которой они возвращались 27 марта, была очень хорошо знакомой. Однако свои поправки в эту строчку жизни 23-летней девушки внесли кровавые руки российских оккупантов, которые заминировали эту дорожку.

Оксана шла первой, а ее спутник слегка задержался, чтобы поговорить с другом. Она только и успела заметить в земле снаряд, повернулась в полоборота и крикнула Виктору: “Зай, посмотри!”

Он смотрит, а я подлетаю.

Мужчина помнит, как его любимая мужественно держалась и, несмотря на боль, не потеряла сознание. Напротив, она взяла все в свои руки, руководила процессом спасения и давала указания Виктору.

Он же ее безропотно слушался, сделал необходимые манипуляции для оказания домедицинской помощи и вызвал скорую. Затем к нему подключился и прибежавший на помощь тесть.

Они вдвоем вынесли на носилках Оксану в карету скорой, поскольку спускаться медикам тоже было опасно — вокруг могли остаться подобные “подарки” от захватчиков.

Было такое чувство, что я в яме. Поднимаюсь, чтобы посмотреть, что там такое, а снизу только кости, — вспоминает Оксана.

После этого девушку отвезли в Лисичанскую больницу, где ей сделали четыре операции, ампутировали обе ноги и четыре пальца на левой руке. Через несколько дней ее эвакуировали в Днепр, теперь она восстанавливается во Львове.

Оксана поначалу была настроена пессимистично. Говорила, что не хочет так жить. Ей было страшно, что дети увидят ее в таком виде, что она станет просто обузой для своей семьи.

Однако Виктор нашел правильные слова, чтобы убедить любимую, что для него она самая важная. И самое страшное для него — потерять ее.

Он моя помощь, моя поддержка. И, наверное, благодаря ему я так оптимистично смотрю на жизнь. Мы все-таки продолжаем жить дальше.

Сквозь боль и слезы — путь в новую жизнь

Поэтому, несмотря на боль и отчаяние, Оксана взялась активно заниматься своей реабилитацией. Теперь она не только настойчиво тренируется, но и стремится вдохновить всех, кто потерял надежду.

Каждый день девушка снимает видео для соцсетей, в которых показывает, как преодолевает все сложности. А врачи только удивляются силе воли Оксаны. Пациентку ожидает еще долгий период реабилитации и протезирования в ближайшее время.

Через несколько дней Оксану ждет путешествие в Германию. На реабилитацию отправится со своим мужем.

Перед поездкой за границу пара решила пожениться официально. Церемония должна была пройти тихо, без празднований и церемоний, но волонтеры узнали о росписи. Поэтому в больнице молодоженов ждал сюрприз.

Наши друзья, с которыми мы познакомились, встретили нас и принесли свадебный торт и платье, — рассказывает Виктор.

На многочисленных видео, разлетевшихся по сети, Виктор кружит свою Оксану на руках. В то же время от счастья и боли в палате плачут все, даже мужчины.

Жених только заботливо втирает слезы любимой, забыв, как в тот страшный день хотел заплакать сам от страха ее потерять.

Однако теперь они вместе против всех невзгод, и уже ничто не заставит Оксану потерять жажду к жизни.

Напомним, ранее мы рассказывали историю военного медика на позывной Ляля, которая рассказала, что то, что пришлось пережить в Киевской области, хуже ада.