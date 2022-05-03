Рассказы

Жажда жизни. История медсестры из Лисичанска, которая потеряла обе ноги, но обрела любовь

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 03 мая 2022, 16:00
Історія медсестри з Лисичанська

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