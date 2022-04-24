Розповіді

Попри обстріли, їх не можна відключати від апаратів — як медсестра оберігала життя новонароджених у Чернігові

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Квітня 2022, 16:00
Світлана Гломозда з Чернігова, яка працювала в пологовому під час обстрілів
Фото: Українська Правда. Життя

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