Розповіді

Вона народила під час бомбардування у Харкові та написала про пережите книгу — історія українки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Квітня 2022, 08:00
Історія Ольги з Харкова, що народила під час бомбардувань
Фото: The Village Україна

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