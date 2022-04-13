Розповіді

Ми з дружиною прикривали дитину своїми тілами: історія про силу пораненої родини з Чернігова

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Квітня 2022, 09:00
Історія тяжко пораненої родини з Чернігова, якій вдалося врятуватися
Фото: Instagram

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