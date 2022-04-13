Ми з дружиною прикривали дитину своїми тілами: історія про силу пораненої родини з Чернігова

З початку повномасштабної війни у Чернігові не припинялися обстріли, які забрали та скалічили життя сотень людей. Цілі родини ставали мішенню російських орків просто за те, що жили у власному домі на рідній землі.

Це історія про сім’ю з Чернігова: Наталю, Олександра та їхнього шестирічного хлопчика Данила, які були тяжко поранені та втратили одне одного на понад два тижні.

Що сталося того злощасного ранку

У блокаді родина жила без опалення, світла та води. Сім’я встигла запастися невеликою кількістю рідини, проте ресурси швидко закінчувалися і їх треба було поповнювати.

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17 березня Олександр мав іти по воду, а дружина з дитиною — сховатися в бомбосховищі. Проте, коли всі вийшли на подвір’я, почався обстріл. У повітрі розривалися заборонені касетні міни.

Я відчув різкий удар у ногу та шалений біль. Далі був вибух поруч із сином. Ми всі впали на землю, почали з дружиною прикривати дитину своїми тілами. Я думав, що мені відірвало ногу, але більше хвилювався за сина та дружину.

Про це розповідає батько.

У результаті обстрілу Данилко дістав поранення живота, множинні осколкові поранення ніг, перелом нижньої кінцівки. Два уламки застрягли у спині дитини.

Наталя теж дістала значні поранення ніг, осколки зачепили артерію. Олександр не розгубився й одразу перетягнув ногу дружини ремнем від сумки, щоб зупинити кровотечу.

За його словами, він здивувався, коли побачив свою ногу на місці, а не відірваною.

Два тижні одне без одного

Так сталося, що родину відвезли до різних медзакладів Чернігова. Чотири дні батьки не знали, де їхня дитина та що з нею. Усі були сильно поранені, тож не мали сил навіть ходити.

Попри те, що лікарі записали Данилка як “невідомий”, батькам вдалося відшукати сина. Вони не бачили одне одного 16 днів, які стали для сім’ї вічністю.

Зрештою, волонтери допомогли родині евакуюватися у Київ, щоб продовжити лікування в Охматдиті. Лікарі прооперували постраждалих та дістали осколки. І хоч на родину ще чекає довга реабілітація, разом вони сила, яка зможе побороти біль.

Українці ніколи не пробачать росіянам смерті та скалічення своїх дітей. Історія пораненої в голову дівчинки, яку вдалося врятувати в Охматдиті — справжнє диво. Осколок російського снаряда розміром з арахіс пройшов крізь череп 13-річної Софійки та зупинився у мозку, навіть не викликавши кровотечі.