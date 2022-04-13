Рассказы

Мы с женой прикрывали ребенка своими телами: история о силе раненой семьи из Чернигова

Елена Яковлева, редактор сайта 13 апреля 2022, 09:00
Історія тяжко пораненої родини з Чернігова, якій вдалося врятуватися
Фото: Instagram

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