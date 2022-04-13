Мы с женой прикрывали ребенка своими телами: история о силе раненой семьи из Чернигова

С начала полномасштабной войны в Чернигове не прекращались обстрелы, унесшие и изуродовавшие жизнь сотен людей. Целые семьи становились мишенью российских орков просто за то, что жили в своем доме на родной земле.

Это история о семье из Чернигова: Наталье, Александре и их шестилетнем мальчике Даниле, которые были тяжело ранены и потеряли друг друга более чем на две недели.

Что случилось в то злосчастное утро

В блокаде семья жила без отопления, света и воды. Она успела запастись небольшим количеством жидкости, однако ресурсы быстро заканчивались и их нужно было пополнять.

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17 марта Александр должен был идти за водой, а жена с ребенком — спрятаться в бомбоубежище. Однако, когда все вышли во двор, начался обстрел. В воздухе разрывались запрещенные кассетные мины.

Я почувствовал резкий удар в ногу и дикую боль. Дальше последовал взрыв рядом с сыном. Мы все упали на землю, начали с женой прикрывать ребенка своими телами. Я думал, что мне оторвало ногу, но больше волновался за сына и жену.

Об этом рассказывает отец.

В результате обстрела Данил получил ранение живота, множественные осколочные ранения ног, перелом нижней конечности. Два осколка застряли в спине ребенка.

Наталья тоже получила значительные ранения ног, осколки зацепили артерию. Александр не растерялся и сразу же перетянул ногу жены ремнем от сумки, чтобы остановить кровотечение.

По его словам, он удивился, когда увидел свою ногу на месте, а не оторванной.

Две недели друг без друга

Так случилось, что семью отвезли по разным медучреждениям Чернигова. Четыре дня родители не знали, где их ребенок и что с ним. Все были сильно ранены, поэтому не было сил даже ходить.

Несмотря на то, что врачи записали мальчика как “неизвестный”, родителям удалось отыскать сына. Они не видели друг друга 16 дней, ставших для семьи вечностью.

В конце концов, волонтеры помогли семье эвакуироваться в Киев, чтобы продолжить лечение в Охматдете. Врачи прооперировали пострадавших и изъяли осколки. И хотя семье еще предстоит долгая реабилитация, вместе они сила, которая сможет побороть боль.

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