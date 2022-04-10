Рассказы

Сверхсложная работа медиков: история спасения девочки, в мозгу которой застрял осколок российского снаряда

Елена Яковлева, редактор сайта 10 апреля 2022, 13:08
Історія раненої в голову дівчинки, яку вдалося врятувати в Охматдиті
Фото: Sky News

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