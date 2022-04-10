Сверхсложная работа медиков: история спасения девочки, в мозгу которой застрял осколок российского снаряда

Осколок российского снаряда размером с арахис прошел через ее череп и остановился в мозгу, даже не вызвав кровотечения. То, что 13-летняя София выжила после обстрела оккупантами, просто чудо.

Медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет провели сложную нейрохирургическую операцию. Сейчас девочка поправляется и уже мечтает о будущем.

Просто сотрясение мозга?

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Я стояла перед домом рядом с мамой и услышала какой-то взрыв. Пробежала всего три шага, как снова рвануло. И тогда я потеряла сознание, — рассказывает Софийка.

Она очнулась, когда родители несли ее в подвал их дома, который разрушили в результате взрыва. Мать держала ноги дочери, а отец — руки. Девочка опять потеряла сознание.

48-летняя мама Людмила была легко ранена, с порезом левого глаза, который кровоточил. Сначала она не поняла, что ее дочери нужна неотложная медицинская помощь, подумав, что, возможно, она получила сотрясение мозга.

Семья обратилась в местную больницу в соседнем Николаеве. Там медики стабилизировали состояние ребенка, однако прооперировать его и вытащить шрапнель из мозга не смогли, потому что не имели соответствующего оборудования.

Единственным местом, где могли спасти девочку, был столичный Охматдет, однако ехать туда было опасно.

Три недели с осколком в голове

Семья ждала три недели, пока появилась возможность безопасно перевезти ребенка в Киев. В больнице Софии срочно сделали КТ, а на следующий день была операция.

Главный детский нейрохирург Охматдета Павел Плавский рассказывает, что если бы осколок попал на сантиметр дальше вверх, вниз или в сторону, то задел бы жизненно важную часть мозга. Это могло бы убить ребенка.

Сложная нейрохирургическая операция

Мать Людмила призналась, что единственный раз, когда она позволила себе плакать, был во время операции.

Мне сказали, что эта операция была действительно серьезной и тяжелой. Но сейчас я верю, что в Украине самые лучшие врачи в мире, а их руки контролируются Богом. Это чудо, — сказала она.

Благодаря мастерству медиков операция прошла успешно и длилась всего полтора часа. Хирурги вырезали верхнюю часть черепа, а затем с помощью специальных инструментов углубились в мозг и достали осколок.

Сейчас главная задача Софии — снова начать ходить. Восстанавливаться ей помогают мечты о новой черной гитаре, которую папа пообещал купить. На ней она планирует научиться играть, как только вернется домой.

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