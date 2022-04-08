Мариупольская Анна Франк. Война глазами 15-летней девочки

Девятиклассница Алена снимала свою жизнь в блокадном Мариуполе на телефон с первых дней войны. Теперь ее дневник поражает тысячи людей.

Спокойно и с детской непосредственностью она рассказывает, как пережила ежедневные обстрелы, разрушение дома и ранение отца. И при этом не отчаялась.

Видеоблог девушки

— Привет, я Алена, мне 15 лет, я родилась в Донецке и всю жизнь прожила на Донбассе. Переселенкой впервые стала в 2014 году. Люблю снимать видео в свой блог, — так начинается видео Алены.

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Она рассказывает о себе в трех предложениях. И это несколько сбивает меня с толку: как у нее есть силы так искренне улыбаться, когда провела почти месяц в блокадном и расстрелянном Мариуполе?

Видеоблог увлекавшейся видеосъемками девушки — из кадров обычной жизни превратился в хорор. Все это время Алена снимала на телефон их с родителями выживание — с ежедневными обстрелами, без света, воды и тепла.

Я назвала это видео Долина смертной тени, потому что ежеминутно могла прийти смерть. Словно ее и нет, но тень есть, — говорит девочка.

(читает в перерыве между обстрелами)

Ее кадры заставляют вздрогнуть. Пылают соседние дома, во дворе стрельба, а взрывы от снарядов заглушают мысли. Она снимает пятна крови в собственной квартире и комментирует: это папа. После очередного обстрела его ранило обломками, а их дом начал гореть.

Впрочем, от всего этого ужаса, говорит Алена, она плакала всего дважды.

— Впервые я плакала, когда 9 марта была сильная бомбардировка. И второй раз: когда был авианалет и потерялся мой кот. Я переживала из-за него, но, к счастью, он нашелся, — рассказывает Алена.

Зачем снимали видео

Такое состояние девушка объясняет молитвами и спокойствием своих родителей. Уже когда семье удалось покинуть Мариуполь, они дали волю чувствам.

— Там люди сходили с ума на глазах от этого страха. Наша задача была не только уцелеть, но и сохранить психику, — говорит мама девочки Лариса Загреба.

Мама Алены тоже снимала на телефон последствия вражеских бомбардировок. Говорит: телефоны заряжали от нескольких пауэрбанков.

На вопрос соседей “зачем снимаете?” она отвечала: собирает доказательства для трибунала в Гааге.

А еще — чтобы от них, живых свидетелей, знакомые услышали правду о Мариуполе.

— Мы снимали, чтобы это никогда не забыть. Такой был хороший город, нам так нравилось здесь жить. Все разрушили будто в одно мгновение, — рассказывает Лариса.

(С папой после ранения)

В уже смонтированном ролике Алена с детской непосредственностью рассказывает о том, как постепенно в городе исчезали все возможные коммуникации. Как ежедневно под обстрелами разводили костры. Как пришлось выбросить мамину коллекцию фиалок, которые она собирает 17 лет — потому что нечем было их поливать и согревать.

А когда их квартиру разрушил авиаудар, Алена подумала лишь о том, что снова должна подметать стекло и обломки.

— Лучшее видео я сняла тогда, когда был авианалет. Помню оттуда каждую секунду. Вот ракета падает, затем идет ударная волна, сносит все рамы, выпадают стекла. Затем вылетают из петель железные входные двери.

Начали заканчиваться запасы

Даже когда не стало воды, понемногу заканчивалась еда и в дом пробрался невыносимый холод — семья не сдавалась. Восьмого марта, когда в городе уже разграбили все магазины, ее папа где-то нашел шоколад. Его растянули на несколько дней.

Это была такая вкусная шоколадка, — делится Алена.

Время пришло и для пакета с “невкусными конфетами”, который дети часто откладывают как можно дальше.

А когда закончилась вода, школьница с родителями собирала в ведра снег.

Пока он таял, Алена, как в детстве, слепила маленького снеговика.

Потому что делать на улице большого было очень холодно.

— Мы далеко не все снимали. Потому что это был бы настоящий боевик. Когда мы шли и пули перед глазами летели, а нам надо было идти. Танк русский перед тобой поворачивает, стреляет, а ты просто идешь, — вспоминает мама Алены.

(Кот Алены за которого она волновалась)

Наконец-то удалось покинуть город

Когда Загребы убегали из города — на блокпостах российские военные просили у них еду. Семье удалось выбраться целыми. Теперь, вдали от своего вновь утраченного дома, они смогли перестать просыпаться в 4 утра.

Сейчас есть такой термин: мариупольский будильник.

— Это когда там все ежедневно просыпаются в 4 утра, потому что начинается авианалет. Теперь мы понемногу от этого приходим в себя.

Семья пытается вернуть себе хотя бы аппетит. А еще возможность просто жить, не строя планов. Хотя некоторые уже есть: Алена продолжит учиться в местной школе Люксембурга. И наконец добавляет: обязательно приедет в Мариуполь, когда он начнет рождаться заново.

Страшные истории можно услышать от людей, переживших оккупацию. Недавно мы рассказывали историю жительницы Бородянки, которая 36 дней провела в оккупации. Она говорит: все, что оставалось молиться.