Маріупольська Анна Франк. Війна очима 15-ти річної дівчинки

Дев’ятикласниця Альона знімала своє життя у блокадному Маріуполі на телефон з перших днів війни. Тепер її щоденник вражає тисячі людей.

Спокійно та з дитячою безпосередністю вона розповідає, як пережила щоденні обстріли, руйнування будинку та поранення батька. І при всьому цьому не впала у відчай.

Відеоблог дівчини

— Привіт, я Альона, мені 15 років, я народилася у Донецьку та все життя прожила на Донбасі. Переселенкою вперше стала у 2014 році. Люблю знімати відео у свій блог, — так розпочинається відео Альони.

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Вона розказує про себе у трьох реченнях. І це дещо збиває мене з пантелику: як вона має сили так щиро посміхатися, коли провела майже місяць у заблокованому та розстріляному Маріуполі?

Відеоблог дівчини, яка захоплювалася відеозйомками — із кадрів звичайного життя перетворився на горор. Увесь цей час Альона фільмувала на телефон їхнє з батьками виживання — з щоденними обстрілами, без світла, води й тепла.

Я назвала це відео Долина смертної тіні, бо щохвилини могла прийти смерть. Наче її і немає, але тінь — є, — каже дівчинка.

(Читає в перерві між обстрілами)

Її кадри змушують здригнутися. Палають сусідні будинки, у дворі стрілянина, а вибухи від снарядів заглушають думки. Вона знімає плями крові у власній квартирі та коментує: це все тато. Після чергового обстрілу його поранило уламками, а їхній будинок почав горіти.

Втім, від усього цього жаху, каже Альона, вона плакала лише двічі.

— Вперше я плакала, коли 9 березня було сильне бомбардування. І вдруге: коли був авіаналіт та загубився мій кіт. Я переживала через нього, але на щастя, він знайшовся, – розповідає Альона.

Навіщо знімали відео

Такий свій стан дівчина пояснює молитвами та спокоєм своїх батьків. Вже коли родині вдалося залишити Маріуполь, вони дали волю почуттям.

— Там люди сходили з розуму на очах від цього страху. Наше завдання було не тільки вціліти, але й зберегти психіку, — каже мама дівчинки Лариса Загреба.

Мама Альони теж знімала на телефон наслідки ворожих бомбардувань. Каже: телефони заряджали від кількох павербанків.

На питання сусідів “навіщо знімаєте?” вона відповідала: збирає докази для трибуналу в Гаазі.

А ще — щоби від них, живих свідків, знайомі почули правду про Маріуполь.

— Ми знімали, щоб ніколи це не забути. Таке було гарне місто, нам так подобалося тут жити. Все зруйнували ніби в одну мить, — розповідає Лариса.

(З татом після поранення)

У вже змонтованому ролику Альона із дитячою безпосередністю розказує, як поступово в місті зникали усі можливі комунікації. Як щодня під обстрілами розводили багаття. Як вкотре довелося викинути мамину колекцію фіалок, які вона збирає 17 років — бо не було чим їх поливати та чим зігрівати.

А коли їхню квартиру зруйнував авіаудар — Альона подумала лише про те, що знову має підмітати скло й уламки.

— Найкраще відео я зняла тоді, коли був авіаналіт. Пам’ятаю звідти кожну секунду. Ось ракета падає, потім йде ударна хвиля, зносить усі рами, випадають шибки. Потім відлітають з петель залізні вхідні двері.

Почали закінчуватися запаси

Навіть коли не стало води, потроху закінчувалася їжа та в будинок пробрався нестерпний холод — родина не здавалася. Восьмого березня, коли у місті вже розграбували усі магазині, її тато десь знайшов шоколад. Його розтягнули на кілька днів.

Це була така смачна шоколадка, — ділиться Альона.

Час прийшов і для пакета із “несмачними цукерками”, який діти часто відкладають якомога далі.

А коли закінчилася вода — школярка з батьками збирала у відра сніг.

Поки він танув, Альона — наче у дитинстві — зліпила маленького сніговика.

Бо робити на вулиці великого було дуже холодно.

— Ми далеко не все знімали. Бо це був би справжній бойовик. Коли ми йшли й кулі перед очима летіли — а нам треба було йти. Танк російський перед тобою повертає, стріляє, а ти просто йдеш, — згадує мама Альони.

(Кіт Альони за якого вона хвилювалася)

Нарешті вдалося покинути місто

Коли Загреби тікали з міста, на блокпостах російські військові просили у них їжу. Родині вдалося вибратися цілими. Тепер, далеко від свого знову втраченого дому, вони змогли перестати прокидатися о 4 ранку.

Зараз є такий термін: маріупольський будильник.

— Це коли там усі щодня прокидаються о 4 ранку, бо починається авіаналіт. Тепер ми потроху від цього оговтуємося.

Родина намагається повернути собі хоча б апетит. А ще — можливість просто жити, не будуючи планів. Хоче деякі з них вже є: Альона продовжить вчитися у місцевій школі Люксембурга. І наостанок додає: обов’язково приїде у Маріуполь, коли він почне народжуватися знову.

Страшні історії можна почути від людей, що пережили окупацію. Нещодавно ми розповідали історію жительки Бородянки, яка 36 днів провела в окупації. Вона каже: все, що лишалося — молитися.