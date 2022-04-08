Розповіді

Маріупольська Анна Франк. Війна очима 15-ти річної дівчинки

Аліна Суюндукова, журналістка програми Вікна-новини 08 Квітня 2022, 22:00
Альона Загреба: 15-річна дівчинка з Маріуполя веде воєнний щоденник

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