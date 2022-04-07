Розповіді

Все, що лишалося — молитися: історія про (не)життя за окупації Бородянки

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 07 Квітня 2022, 19:00
життя в окупації Бучі
Фото: Instagram

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