Все, что оставалось — молиться: история о (не)жизни при оккупации Бородянки

Недавно город Бородянка, что в Киевской области, освободили из-под вражеской оккупации. И уже сейчас открывается правда о российском “освобождении”.

Сотни убитых, замученных и изнасилованных, сотни похороненных живьем под завалами домов и подвалов.

Но страшнее этого истории тех, кто пережил ад оккупации. Жительница Бородянки Валентина рассказала о своих 36 днях ада, о жизни во время оккупации города.

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Жизнь или выживание

Самое страшное, что было во время оккупации — это полная беспомощность, невозможно было ни на что повлиять. Все, что оставалось — молиться.

С третьего дня войны не работает ни один магазин и аптека.

Пятый день войны — взорвали нефтебазу прямо возле нашего дома.

Десятый день — впервые близко познакомились со смертью.

13-й день — пропал свет и интернет, а дальше и связь.

15-й день — оккупанты пришли к нам домой.

Валентина говорит, что в какой-то момент вопрос, есть у тебя еда или нет, стал второстепенным. Люди не знали, что ответить на него родным, которым удавалось дозвониться.

Физически они были живы, однако внутри царило страшное опустошение от творившегося вокруг.

Не было никакого контроля над жизнью, люди не знали, что их ждет в следующую минуту и когда смерть постучится в их дверь.

Постоянные обстрелы и звуки взрывов, тысячи зверств и смертей и самое страшное — визиты русских солдат — стали новой обыденностью мирных жителей.

Это все селило в сердцах горожан только отчаяние, чего и добивались русские. Валентина рассказывает, что они могли часами искать связь, чтобы услышать голос родных всего на несколько минут.

Они были отрезаны от всего мира, ведь не было как и где зарядить телефон. Это удавалось сделать крайне редко, а все новости узнавали по радио.

А еще в оккупации не покидало ощущение постоянного унижения.

Люди просто не могли нормально передвигаться, их лишили базовых прав. Для того чтобы добраться до родных или друзей, приходилось скрываться.

Ждали, пока проедут колонны тяжелой техники, и молились, чтобы не заметили российские блокпосты. Белые повязки принципиально надевать не хотели.

Новые привычки

У горожан, проживших без еды, воды и лекарств под постоянными обстрелами, среди смерти и разрушений успели выработаться новые привычки выживания.

Жизнь во время оккупации Бородянки приобрела новые правила.

Например, после того, как использовал что-то необходимое, нужно сразу положить эту вещь в экстренный чемоданчик, потому что не знаешь, в какую секунду придется бежать.

Нужно постоянно прислушиваться к взрывам — как днем, так и ночью.

Телефоны и еду нужно хранить подальше от тех, кто “освобождал город”. Они спокойно могли выломать забор и дверь, чтобы зайти и отобрать то, что осталось у людей.

Нужно было следить за тем, чтобы, когда стемнело, не было света от свечи или фонарика и тебя не заметили. Для этого завешивали окна.

Многим повезло гораздо меньше, чем Валентине. В освободившихся от оккупации городах продолжают находить могилы и тела, устанавливать погибших от российской навалы.

Для родственников погибших во время оккупации и в результате боевых действий открыли новую горячую линию помощи и поддержки.