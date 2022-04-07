Рассказы

Все, что оставалось — молиться: история о (не)жизни при оккупации Бородянки

Вероника Кононенко, практикантка сайта 07 апреля 2022, 19:00
життя в окупації Бучі
Фото: Instagram

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