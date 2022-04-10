Розповіді

Надскладна робота медиків: історія порятунку дівчинки, у мозку якої застряг осколок російського снаряда

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Квітня 2022, 13:08
Надскладна робота медиків: історія порятунку дівчинки, у мозку якої застряг осколок російського снаряда
Фото: Sky News

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