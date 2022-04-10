Надскладна робота медиків: історія порятунку дівчинки, у мозку якої застряг осколок російського снаряда

Осколок російського снаряда розміром з арахіс пройшов крізь її череп та зупинився у мозку, навіть не викликавши кровотечі. Те, що 13-річна Софійка вижила після обстрілу окупантами, просто диво.

Медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит провели складну нейрохірургічну операцію. Зараз дівчинка одужує та вже мріє про майбутнє.

Просто струс мозку?

5 березня село дівчинки на півдні України обстріляли російські нелюди.

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Я стояла перед будинком поруч з мамою і почула якийсь вибух. Пробігла всього три кроки, як знову рвонуло. І тоді я знепритомніла, — розповідає Софійка.

Вона прийшла до тями, коли батьки несли її в підвал їхнього будинку, який зруйнували в результаті вибуху. Мати тримала ноги доньки, а батько — руки. Дівчинка знову знепритомніла.

48-річна мама Людмила була легко поранена, з порізом біля лівого ока, яке кровоточило. Спочатку вона не зрозуміла, що її доньці потрібна невідкладна медична допомога, натомість подумавши, що, можливо, вона отримала струс мозку.

Родина звернулася до місцевої лікарні в сусідньому Миколаєві. Там медики стабілізували стан дитини, проте прооперувати її та витягнути шрапнель з мозку не змогли, бо не мали відповідного обладнання.

Єдиним місцем, де могли врятувати дівчинку, був столичний Охматдит, проте їхати туди було небезпечно.

Три тижні з осколком у голові

Сім’я чекала три тижні, аж доки з’явилася можливість безпечно перевезти дитину до Києва. У лікарні Софії терміново зробили КТ, а наступного дня була операція.

Головний дитячий нейрохірург Охматдиту Павло Плавський розповідає, що якби осколок потрапив на сантиметр далі вгору, вниз або в бік, то зачепив би життєво важливу частину мозку. Це могло б вбити дитину.

Складна нейрохірургічна операція

Мати Людмила зізналася, що єдиний раз, коли вона дозволила собі плакати, був під час операції.

Мені сказали, що ця операція була справді серйозною і важкою. Але зараз я вірю, що в Україні найкращі лікарі у світі, а їхні руки контролюються Богом. Це диво, — сказала вона.

Завдяки майстерності медиків операція пройшла успішно й тривала лише півтори години. Хірурги вирізали верхню частину черепа, а потім за допомогою спеціальних інструментів заглибилися в мозок і дістали осколок.

Зараз головне завдання Софійки — знову почати ходити. Відновлюватися їй допомагають мрії про нову чорну гітару, яку тато пообіцяв їй купити. На ній вона планує навчитися грати, щойно повернеться додому.

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