Надскладна робота медиків: історія порятунку дівчинки, у мозку якої застряг осколок російського снаряда

Осколок російського снаряда розміром з арахіс пройшов крізь її череп та зупинився у мозку, навіть не викликавши кровотечі. Те, що 13-річна Софійка вижила після обстрілу окупантами, просто диво.
Медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит провели складну нейрохірургічну операцію. Зараз дівчинка одужує та вже мріє про майбутнє.
5 березня село дівчинки на півдні України обстріляли російські нелюди.
Я стояла перед будинком поруч з мамою і почула якийсь вибух. Пробігла всього три кроки, як знову рвонуло. І тоді я знепритомніла, — розповідає Софійка.
Я стояла перед будинком поруч з мамою і почула якийсь вибух. Пробігла всього три кроки, як знову рвонуло. І тоді я знепритомніла, — розповідає Софійка.
Вона прийшла до тями, коли батьки несли її в підвал їхнього будинку, який зруйнували в результаті вибуху. Мати тримала ноги доньки, а батько — руки. Дівчинка знову знепритомніла.
Фото: SkyNews
48-річна мама Людмила була легко поранена, з порізом біля лівого ока, яке кровоточило. Спочатку вона не зрозуміла, що її доньці потрібна невідкладна медична допомога, натомість подумавши, що, можливо, вона отримала струс мозку.
Родина звернулася до місцевої лікарні в сусідньому Миколаєві. Там медики стабілізували стан дитини, проте прооперувати її та витягнути шрапнель з мозку не змогли, бо не мали відповідного обладнання.
Єдиним місцем, де могли врятувати дівчинку, був столичний Охматдит, проте їхати туди було небезпечно.
Сім’я чекала три тижні, аж доки з’явилася можливість безпечно перевезти дитину до Києва. У лікарні Софії терміново зробили КТ, а наступного дня була операція.
Головний дитячий нейрохірург Охматдиту Павло Плавський розповідає, що якби осколок потрапив на сантиметр далі вгору, вниз або в бік, то зачепив би життєво важливу частину мозку. Це могло б вбити дитину.
Мати Людмила зізналася, що єдиний раз, коли вона дозволила собі плакати, був під час операції.
Мені сказали, що ця операція була справді серйозною і важкою. Але зараз я вірю, що в Україні найкращі лікарі у світі, а їхні руки контролюються Богом. Це диво, — сказала вона.
Мені сказали, що ця операція була справді серйозною і важкою. Але зараз я вірю, що в Україні найкращі лікарі у світі, а їхні руки контролюються Богом. Це диво, — сказала вона.
Завдяки майстерності медиків операція пройшла успішно й тривала лише півтори години. Хірурги вирізали верхню частину черепа, а потім за допомогою спеціальних інструментів заглибилися в мозок і дістали осколок.
Зараз головне завдання Софійки — знову почати ходити. Відновлюватися їй допомагають мрії про нову чорну гітару, яку тато пообіцяв їй купити. На ній вона планує навчитися грати, щойно повернеться додому.
Дев’ятикласниця Альона знімала своє життя у блокадному Маріуполі на телефон з перших днів війни. Читай, як 15-річна дівчинка з Маріуполя веде щоденник війни.