Розповіді

Материнська любов рятує від куль — історія порятунку 11-річної Мілени з розстріляної машини

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 14 Квітня 2022, 15:30
порятунок дитини з розстріляної машини

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