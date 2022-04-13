Поради

“У кожного віку – своя мова та своє розуміння. Як мені допомогти дитині впоратися з пережитим?”

Відповідає
Лілія Сіроха
Лілія Сіроха

Психологиня, консультант методу Позитивна психотерапія

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 13 Квітня 2022, 22:17
дитячі травми
Фото: Unsplash

Поради

“У кожного віку – своя мова та своє розуміння. Як мені допомогти дитині впоратися з пережитим?”
Відповідає
Лілія Сіроха
Лілія Сіроха
Психологиня, консультант методу Позитивна психотерапія

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