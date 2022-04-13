Советы

“У каждого возраста – свой язык и свое понимание. Как мне помочь ребенку справиться с пережитым?”

Отвечает
Лілія Сіроха
Лилия Сироха

Психолог, консультант в методе Позитивная психотерапия

Вероника Кононенко, практикантка сайта 13 апреля 2022, 22:17
дитячі травми
Фото: Unsplash

Советы

“У каждого возраста – свой язык и свое понимание. Как мне помочь ребенку справиться с пережитым?”
Отвечает
Лілія Сіроха
Лилия Сироха
Психолог, консультант в методе Позитивная психотерапия

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