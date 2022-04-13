“У каждого возраста – свой язык и свое понимание. Как мне помочь ребенку справиться с пережитым?”

С началом полномасштабного вторжения российские оккупанты унесли тысячи украинских жизней, разрушили сотни домов и отняли у нас чувство безопасности.

Свидетелями всего этого есть дети, от мала до велика. Многие столкнулись с потерями и травмами, видели много ужасного и разрушенного.

Поэтому каждый ребенок нуждается в поддержке и помощи взрослого или специалиста.

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Психолог детского благотворительного фонда Запорука Лилия Сироха дала советы, как помочь, поддержать и отвлечь ребенка, согласно его возрасту.

Касается всех

Прежде всего – это физическая безопасность. Перед тем как оказывать психологическую помощь, важно убедиться, что вашей жизни и жизни ребенка ничего не угрожает.

Важно помнить: чтобы помочь детям, взрослые сами должны быть в адекватном психологическом состоянии.

Иначе можно невзначай навредить. При необходимости обязательно обратитесь за квалифицированной помощью.

Дети до двух лет

Лилия говорит, что у детей до двух лет еще нет ясного понимания смерти, войны или горя, они не способны понять, что происходит вокруг.

Тем не менее они очень чувствительны и зависимы от “важных” взрослых, то есть тех, с которыми постоянно находятся: папа, мама, бабушка и т.д.

То, какие настроения и реакции у этих взрослых, определяет реакцию и поведение малышей. Ведь ребенок очень хорошо отчитывает эмоции родителей.

Старайтесь быть максимально рядом с ребенком, удовлетворяйте его физиологическим потребностям и потребности в близости.

Дети от двух до пяти лет

В этом возрасте дети все еще зависят от реакции родителей или опекунов.

Детям такого возраста очень важно давать больше телесности и объятий, если ребенок не возражает.

Если будет такая возможность, следует вернуться в привычный режим дня.

Вовремя есть и ложиться спать и начать делать обыденные ритуалы, которые были до войны: сказка на ночь, игры и т.д.

Ребенок в этом возрасте уже может формулировать мысли, поэтому нужно помочь ему прожить ему увиденное и услышанное.

Родители ни в коем случае не должны останавливать его в этом. Напротив, нужно помочь ему рассказать историю с помощью игры или игрушки.

Также можно предложить ребенку нарисовать то, что он чувствует.

Важно следить за тем, какая информация и разговоры окружают ребенка. Просмотр новостей или тяжелые разговоры вокруг могут привести к ретравматизации.

Будьте готовы к разным проявлениям горя: грусть, вина, тревога, одиночество.

На это могут указывать определенные изменения в поведении ребенка:

нарушение сна

нарушение аппетита

социальная изоляция

избегание воспоминаний об умершем человеке

поиски и зов на имя утраченного человека

психомоторные возбуждения

плачь

хранение вещей, принадлежавших умершему

Также ребенок может стать капризным и агрессивным. В таких ситуациях необходима полная отдача в поддержке и терпении.

Не кричите на ребенка лишний раз, даже если он очень капризничает. Разговаривайте с ним спокойно, не игнорируйте вопросы. Помогите ему понять, что он чувствует.

Расскажите, что все мы имеем чувства как хорошие, так и плохие и все нормальные.

Если малыши захотят спать с вами, позвольте это сделать. Это поможет вернуть ему чувство безопасности.

Также важно быть честными и не избегать сложных вопросов.

Отвечайте кратко и просто на вопросы, которые задает ребенок

Если ребенок спрашивает о человеке, которого не стало, не надо лгать, что он куда-то уехал. Ведь потери – это часть жизни.

Дети от шести до одиннадцати лет

В этом возрасте дети уже все понимают и осознают. Поэтому внимания и поддержки от взрослых нуждаются не меньше.

Надо помочь им пережить травматический опыт. Поэтому будьте готовы разговаривать много и искренне.

Если родители расстроены, плачут и говорят, что ничего страшного не случилось, такое поведение вызовет у ребенка еще больше тревоги и беспокойства.

Психолог советует не давать бесполезных надежд, что завтра все будет хорошо, ведь этого может и не случиться.

Однако нужно обязательно дать ребенку веру в будущее, что любая война рано или поздно заканчивается. Приведите подтверждения из истории.

Когда ребенок наблюдает, что родной человек постоянно плачет, у него может возникнуть чувство вины.

Поэтому если вы даете выход своим эмоциям с помощью слез или очень скучаете — объясняйте, что вы чувствуете и причины своего состояния ребенку.

У ребенка могут появиться признаки проживания травматической ситуации:

потеря аппетита, сна

ночные кошмары

плохое настроение

проявления агрессии

отсутствие желания с кем-то общаться

Если вы заметили это, старайтесь создать для ребенка чувство безопасности.

Объясните, что вам можно доверять и с вами можно обсудить любую ситуацию. Отвечайте на вопросы ребенка, не игнорируйте их. Не притворяйтесь, будто ничего не происходит.

Помочь ему справиться с этим помогут обычные будничные дела и активность.

Гуляйте на улице и организуйте физическую активность, давайте задачи и занятия, просите помочь повседневным делам.

Не делайте тему войны табуированной, но следите, какой контент ребенок просматривает в сети.

Дети от двенадцати до восемнадцати лет

Подростковый возраст и так не прост для ребенка. Подростковый максимализм может только осложнить проживание травматических событий.

Подростки уже полностью и полностью все понимают, переживают и сочувствуют, однако могут закрыться в себе и убегать от обсуждений.

Однако все, что вы пережили, обязательно нужно проговорить. Даже если ваш ребенок говорит, что ему это не нужно и он не хочет, найдите подход.

Не относитесь к подросткам как к взрослым – они еще нуждаются в поддержке и защите.

Поэтому чаще говорите, что любите их, что чувствуете. Извините за тепло и не ссорьтесь за нормальные проявления эмоций в ненормальных ситуациях.

Не требуйте идеального порядка или обучения – дайте время на адаптацию и переживание ситуации.

Подростки могут очень слиться с ситуацией и срываться на вас. Важно не пытаться убрать эту эмоцию, а перенаправить ее в полезное дело.

Предложите вместе пойти волонтёрить или варианты, где ребенок сможет оказаться действительно полезным: отвечать на звонки, что-то писать, помогать другим.

Кроме того, что это утихомирит злобу, да еще позволит вернуть чувство контроля над жизнью и чувство принадлежности к победе.

Но для того, чтобы помочь кому-то, в первую очередь нужно помочь себе, особенно после пережитого горя.

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