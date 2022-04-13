“У каждого возраста – свой язык и свое понимание. Как мне помочь ребенку справиться с пережитым?”

Психолог, консультант в методе Позитивная психотерапия
С началом полномасштабного вторжения российские оккупанты унесли тысячи украинских жизней, разрушили сотни домов и отняли у нас чувство безопасности.
Свидетелями всего этого есть дети, от мала до велика. Многие столкнулись с потерями и травмами, видели много ужасного и разрушенного.
Поэтому каждый ребенок нуждается в поддержке и помощи взрослого или специалиста.
Психолог детского благотворительного фонда Запорука Лилия Сироха дала советы, как помочь, поддержать и отвлечь ребенка, согласно его возрасту.
Прежде всего – это физическая безопасность. Перед тем как оказывать психологическую помощь, важно убедиться, что вашей жизни и жизни ребенка ничего не угрожает.
Важно помнить: чтобы помочь детям, взрослые сами должны быть в адекватном психологическом состоянии.
Важно помнить: чтобы помочь детям, взрослые сами должны быть в адекватном психологическом состоянии.
Иначе можно невзначай навредить. При необходимости обязательно обратитесь за квалифицированной помощью.
Лилия говорит, что у детей до двух лет еще нет ясного понимания смерти, войны или горя, они не способны понять, что происходит вокруг.
Тем не менее они очень чувствительны и зависимы от “важных” взрослых, то есть тех, с которыми постоянно находятся: папа, мама, бабушка и т.д.
То, какие настроения и реакции у этих взрослых, определяет реакцию и поведение малышей. Ведь ребенок очень хорошо отчитывает эмоции родителей.
Старайтесь быть максимально рядом с ребенком, удовлетворяйте его физиологическим потребностям и потребности в близости.
Старайтесь быть максимально рядом с ребенком, удовлетворяйте его физиологическим потребностям и потребности в близости.
В этом возрасте дети все еще зависят от реакции родителей или опекунов.
Детям такого возраста очень важно давать больше телесности и объятий, если ребенок не возражает.
Детям такого возраста очень важно давать больше телесности и объятий, если ребенок не возражает.
Если будет такая возможность, следует вернуться в привычный режим дня.
Вовремя есть и ложиться спать и начать делать обыденные ритуалы, которые были до войны: сказка на ночь, игры и т.д.
Ребенок в этом возрасте уже может формулировать мысли, поэтому нужно помочь ему прожить ему увиденное и услышанное.
Ребенок в этом возрасте уже может формулировать мысли, поэтому нужно помочь ему прожить ему увиденное и услышанное.
Родители ни в коем случае не должны останавливать его в этом. Напротив, нужно помочь ему рассказать историю с помощью игры или игрушки.
Также можно предложить ребенку нарисовать то, что он чувствует.
Важно следить за тем, какая информация и разговоры окружают ребенка. Просмотр новостей или тяжелые разговоры вокруг могут привести к ретравматизации.
Будьте готовы к разным проявлениям горя: грусть, вина, тревога, одиночество.
Будьте готовы к разным проявлениям горя: грусть, вина, тревога, одиночество.
На это могут указывать определенные изменения в поведении ребенка:
Также ребенок может стать капризным и агрессивным. В таких ситуациях необходима полная отдача в поддержке и терпении.
Не кричите на ребенка лишний раз, даже если он очень капризничает. Разговаривайте с ним спокойно, не игнорируйте вопросы. Помогите ему понять, что он чувствует.
Расскажите, что все мы имеем чувства как хорошие, так и плохие и все нормальные.
Если малыши захотят спать с вами, позвольте это сделать. Это поможет вернуть ему чувство безопасности.
Также важно быть честными и не избегать сложных вопросов.
Отвечайте кратко и просто на вопросы, которые задает ребенок
Отвечайте кратко и просто на вопросы, которые задает ребенок
Если ребенок спрашивает о человеке, которого не стало, не надо лгать, что он куда-то уехал. Ведь потери – это часть жизни.
В этом возрасте дети уже все понимают и осознают. Поэтому внимания и поддержки от взрослых нуждаются не меньше.
Надо помочь им пережить травматический опыт. Поэтому будьте готовы разговаривать много и искренне.
Если родители расстроены, плачут и говорят, что ничего страшного не случилось, такое поведение вызовет у ребенка еще больше тревоги и беспокойства.
Психолог советует не давать бесполезных надежд, что завтра все будет хорошо, ведь этого может и не случиться.
Однако нужно обязательно дать ребенку веру в будущее, что любая война рано или поздно заканчивается. Приведите подтверждения из истории.
Когда ребенок наблюдает, что родной человек постоянно плачет, у него может возникнуть чувство вины.
Когда ребенок наблюдает, что родной человек постоянно плачет, у него может возникнуть чувство вины.
Поэтому если вы даете выход своим эмоциям с помощью слез или очень скучаете — объясняйте, что вы чувствуете и причины своего состояния ребенку.
У ребенка могут появиться признаки проживания травматической ситуации:
Если вы заметили это, старайтесь создать для ребенка чувство безопасности.
Объясните, что вам можно доверять и с вами можно обсудить любую ситуацию. Отвечайте на вопросы ребенка, не игнорируйте их. Не притворяйтесь, будто ничего не происходит.
Объясните, что вам можно доверять и с вами можно обсудить любую ситуацию. Отвечайте на вопросы ребенка, не игнорируйте их. Не притворяйтесь, будто ничего не происходит.
Помочь ему справиться с этим помогут обычные будничные дела и активность.
Гуляйте на улице и организуйте физическую активность, давайте задачи и занятия, просите помочь повседневным делам.
Не делайте тему войны табуированной, но следите, какой контент ребенок просматривает в сети.
Подростковый возраст и так не прост для ребенка. Подростковый максимализм может только осложнить проживание травматических событий.
Подростки уже полностью и полностью все понимают, переживают и сочувствуют, однако могут закрыться в себе и убегать от обсуждений.
Однако все, что вы пережили, обязательно нужно проговорить. Даже если ваш ребенок говорит, что ему это не нужно и он не хочет, найдите подход.
Не относитесь к подросткам как к взрослым – они еще нуждаются в поддержке и защите.
Не относитесь к подросткам как к взрослым – они еще нуждаются в поддержке и защите.
Поэтому чаще говорите, что любите их, что чувствуете. Извините за тепло и не ссорьтесь за нормальные проявления эмоций в ненормальных ситуациях.
Не требуйте идеального порядка или обучения – дайте время на адаптацию и переживание ситуации.
Не требуйте идеального порядка или обучения – дайте время на адаптацию и переживание ситуации.
Подростки могут очень слиться с ситуацией и срываться на вас. Важно не пытаться убрать эту эмоцию, а перенаправить ее в полезное дело.
Предложите вместе пойти волонтёрить или варианты, где ребенок сможет оказаться действительно полезным: отвечать на звонки, что-то писать, помогать другим.
Кроме того, что это утихомирит злобу, да еще позволит вернуть чувство контроля над жизнью и чувство принадлежности к победе.
Но для того, чтобы помочь кому-то, в первую очередь нужно помочь себе, особенно после пережитого горя.
Ранее психолог дала советы, как оправиться от потери человека и пережить травму.