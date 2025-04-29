Советы

“Хочу поделиться жутким фото после обстрела. Стоит ли и как сделать это правильно?”

Отвечает
“Хочу поделиться жутким фото после обстрела. Стоит ли и как сделать это правильно?”
Оксана Романюк

Медиаэксперт, директор Института массовой информации

Ирина Танасийчук, журналист сайта 29 апреля 2025, 19:00
“Хочу поделиться жутким фото после обстрела. Стоит ли и как сделать это правильно?”
Фото Unsplash, ГСЧС/Facebook

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