(Не) публикуй фото погибших детей: где фиксация преступления переходит границы этики

Человеческое горе потери невозможно постичь тем, кто этого не испытывал. Однако зафиксированная история может натолкнуть нас на другие эмоции: сострадание, печаль, жалость, злость или даже агрессию. В контексте войны эти ощущения могут побуждать обычных людей к действию, помощи армии и пострадавшим в результате трагедии.

В то же время, ретрансляторами становятся журналисты, инфлюенсеры, медийные лица. С учетом современности, каждый из нас может влиять на информационное пространство другого человека, используя социальные сети как площадку для распространения своих мыслей и убеждений.

Реакция на потери — фиксация или травмирование

Несмотря на то, что с потерями мы сталкиваемся каждый день, некоторые трагедии впиваются в сознание больше других. Осенью 2024 тысячи украинцев были в трауре. Во Львове прошел чин похорон с Евгенией Базилевич и ее дочерьми. Это печальное событие стало одним из главных для объективов камер СМИ, а затем распространилось в социальных сетях тысяч украинцев.

Люди разделились во мнениях: часть настаивала на том, что такие фотографии гробов и тел внутри них вблизи, и более того – съемка мужчины, который единственный выжил из всей семьи — это нарушение всех красных линий и совершенно неуместно, не говоря уже об нравственной стороне вопроса.

Другие же уверяют, что это — фиксация военных преступлений России. Чьи аргументы более убедительны и правдивы?

Следует сразу отметить, что найти единственно правильный ответ очень сложно, но для начала нужно отделить действия СМИ от обычных граждан, политиков, инфлюенсеров.

Редакция Вікна-новини решила разобраться и объяснить, стоит ли публиковать и распространять фото, видео и другие личные данные погибших и их близких.

Что говорят журналистские стандарты и психология человека, помогли разобраться украинский журналист и медиакритик, креативный директор Lviv Media Forum Отар Довженко, а также психотерапевт Надежда Мартынюк.

Публиковать фото погибших людей: что говорит этика

Журналист и медиакритик Отар Довженко опубликовал в своем Facebook мнение о публикации в СМИ фото погибшей семьи и раненого мужчины, только что потерявшего родных. Мы обратились за комментарием к Отару Довженко, и получили ответ.

Он отметил, что стоит отделить действия журналистов и медиа от действий всех остальных — чиновников, политиков, блогеров, простых пользователей соцсетей, которые с разными целями и с разными месседжами публиковали фото этой семьи.

Ведь медиа отвечают перед аудиторией, они обязаны соблюдать журналистские стандарты.

— Разве что позволю себе одну реплику: если вы берете на себя миссию поразить, растрогать или убедить в чем-то “мир”, то начните с поисков работающих каналов, контактов и форматов для диалога с миром.

А лучше оставьте это профессиональным людям из сферы международных коммуникаций, которые знают, как добиться результата и не навредить. Иначе мы без конца будем пугать и стыдить друг друга, фантазируя, что таким образом когда-то “докричимся до мира”, — отметил Отар Довженко.

— Какие вопросы, прежде всего, должен задать себе журналист, прежде чем общаться, фотографировать или вообще идти на контакт с человеком, которого постигло горе?

— Есть профессиональные, глубокие и точные рекомендации экспертов, которые я не буду пересказывать, а посоветую их почитать:

Разъяснение КЖЭ относительно нравственного поведения журналиста в процессе проведения интервью с людьми, пережившими травму;

Рекомендации КЖЭ по освещению гибели людей во время войны;

Рекомендация Независимого медийного совета Как корректно интервьюировать пострадавших от войны.

Однозначно нельзя совать под нос микрофон человеку, только что потерявшему родных, и задавать ему какие-то вопросы.

Что касается фото, то в более или менее обычной ситуации (например, если взорвался газ или разбилась машина) публиковать фотографии мертвых тел и сгоревших родных было бы неприемлемо, — отмечает медиакритик.

В то же время, он обращает внимание, что война является необычной ситуацией. К тому же история семьи Базилевич имеет большой общественный вес, она стала важной прежде всего для украинцев.

Решение о публикации фото СМИ принималось самостоятельно, и это действительно совпало с распространением таких снимков и другими пользователями социальных сетей. Однако за действия пользователей СМИ ответственности не несут.

— Если медиа не манипулировали, не пытались набрать просмотры с помощью громких заголовков и шоковых фото, а просто приняли решение показать своей аудитории эти кадры, это решение кажется мне одним из правильных вариантов. Если решили не публиковать — тоже правильно.

Документировать — не значит публиковать

— Где проходит граница между необходимостью фиксировать военные преступления россиян и банально эмпатией к человеческому горю?

— Важно разграничить документирование военных преступлений и освещение военных преступлений. Средства массовой информации могут документировать действия российских агрессоров так, чтобы их материалы могли быть доказательствами в международных или украинских судах.

Это отдельная работа, не связанная с публикацией: материалы передаются правоохранительным органам или организациям, специализирующимся на документировании российских преступлений.

О чем и как сообщать в медиа — это ежедневные решения каждой редакции, принимаемые с учетом тематики, знаний об аудитории, ощущения информационного контекста, миссии медиа и других мотивов и аргументов.

Одна из вещей, которую большинство медиа знают об аудитории, такова: людям присуще привыкать к самым страшным новостям. В том числе и о гибели гражданских и военных из-за войны. А также постепенно закрываться от травмирующего контента и искать более легкую альтернативу.

Поэтому, если медиа ежедневно будет посвящать значительную часть своего контента смертям, погибшим, разрушениям, это вовсе не означает, что аудитория будет больше знать и потреблять таких материалов, будет более включена в помощь фронту и работу на победу. Может быть, что и наоборот.

Так что если редакция решает дозировать такой контент, это не обязательно означает, что она “устала от войны” и ей все равно на зверства оккупантов.

Можно ли сфотографировать изувеченное тело убитого ребенка, если фотожурналист с аппаратом оказался на месте попадания ракеты? Да.

Можно ли немедленно опубликовать это фото в СМИ, подписав имя жертвы? Нет.

Можно ли снять на видео убитых горем родителей ребенка, убитого российской ракетой? Да, хотя при обычных обстоятельствах ответ был бы — нет.

Что делать с этим видео — здесь уже нужно слушаться своего сердца, совести и закона, который требует получить согласие на публикацию, — заключил Отар Довженко.

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Мы помогаем или травмируем: ответ психотерапевта

Некоторые пользователи социальных сетей отмечали, что масса фото гробов с чина похорон ретравмировала их. В то же время Надежда Мартынюк говорит, что делать вид, будто это не касается каждого и каждой из нас — тоже неправильно.

— Тому, кто не может видеть подобное, конечно, лучше дозировать такую ​​информацию, особенно визуальный контент. В то же время, это должен видеть весь мир и проснуться наконец.

Поддержать того, кому сейчас труднее — это человеческая обязанность, это то, что делает нас людьми.

Страшная трагедия, произошедшая с этой семьей, взбудоражила нас и активировала новый уровень эмоций в обществе — это гнев, отчаяние, горе, боль и все это одновременно. И в то же время, может появиться желание отомстить и конкретно за этих людей, и за все эти бесчеловечные шаги со стороны агрессора. Так реагирует наша мозговая система.

Люди примерно одинаково переживают потери, различаются лишь их глубина и предполагаемые реакции: нападение — то есть стремление отплатить, оцепенение — апатия, депрессия, потеря ума и близкие к этому расстройства, как попытка защиты — боль несовместима с ресурсами психики и бегство от реальности — зависимости, попытки самоубийства

Наша лимбическая система мозга очень логична. Она отвечает за рациональные решения. Благодаря ее работе человек выбирает вариант выхода из травмы, который сохраняет ему жизнь. И неокортекс — часть мозга, которая присуща и развита у человека современного — Homo sapiens, благодаря которому мы создаем, изучаем новое, приобретаем новые смыслы, мечтаем, он отвечает за наши ценности, — объясняет психотерапевт.

По ее словам, при изучении травм, которые умножает война, она нашла одно практическое решение, что может помочь человеку.

Чрезвычайно важна поддержка и помощь тому человеку, который переживает потерю.

— И при первой возможности следует привлекать пострадавших к помощи другим — это помогает воскресить содержание и ценность, собрать себя. И постепенно переключившись на деятельность на благо продолжения и сохранения жизни — прожить сложные моменты восстановления психики, — объяснила Надежда Мартынюк.

Раньше мы рассказывали тебе, как война влияет на психику человека и как сохранить здравый смысл в водовороте ужасных событий.

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