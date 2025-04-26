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(Не) публикуй фото погибших детей: где фиксация преступления переходит границы этики

Виктория Мельник, журналист сайта 26 апреля 2025, 12:15
фото загиблих
Фото Pixabay, Unsplash
(Не) публикуй фото погибших детей: где фиксация преступления переходит границы этики
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