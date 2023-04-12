Распространять или нет? Как на психику украинцев влияют жестокие кадры и где границы этики: разобрали с психологами

Полномасштабное вторжение в Украину изменило жизнь каждого украинца. Не только физически, но и духовно: за этот год все мы стали менее уязвимыми к чувствительным темам.

Так мы думали до того момента, пока не наткнулись на жестокое видео казни украинского бойца, снятое российскими оккупантами. К сожалению, оно облетело сеть, чем в очередной раз всколыхнуло общество. Но хорошо ли это с психологической точки зрения для всех нас?

О том, как реагировать на такое видео, нужно ли его распространять и как держать голову в здравом уме, рассказали психолог и психотерапевт Олег Следь и практический психолог Анастасия Саска.

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Как реагировать, если случайно увидел(-а) видео казни украинских военнопленных или гражданских?

Сейчас социальные сети не пропускают фото или видео насильственного характера, что значительно усложняет “случайное” воспроизведение таких медиа. Но если все же такое видео попало на глаза, то оно непременно вызовет эмоции.

Психолог и психотерапевт Олег Следь говорит: стоит понимать, что если мы даже созерцаем насильственные действия, то становимся травмированы от увиденного. Это не может не сказаться на психоэмоциональном состоянии человека.

— Надо понимать, что если так случилось, что ты увидел(-а) шокирующее видео или фото, следует обратиться за помощью к специалисту или за поддержкой к тем, кто может ее предоставить.

Человек также может и самостоятельно справиться с таким стрессом. Практикующий психолог Анастасия Саска рекомендует использовать техники заземления.

Лучший способ расслабиться после просмотра таких видео — это выполнить различные техники стабилизации, заземления, — говорит Анастасия.

В таких случаях может помочь техника Бабочки: нужно положить руки себе на плечи и легонько постукивать в течение нескольких минут. Так мозг “переключится” на другое дело.

Почему мы массово распространяем жестокие видео и как реагировать, если их отправляют в личные сообщения?

Для начала спроси, зачем человек отправил это тебе и что он хочет этим добиться.

В таком деле должно быть сознание: нужно самого себя спрашивать, изменится ли что-то от того, что ты это распространишь. В стране есть соответствующие службы и президент, которые способны донести эти доказательства в Международный суд или другие органы, документирующие военные преступления россиян.

— Распространяя такие кадры, мы травмируем себя и тех, кто это увидит. Но если все наше общество будет травмировано, то кто будет восстанавливать страну? Кто будет поддерживать других? Кто будет с холодным умом думать о решении проблем и кто будет воспитывать детей? — говорит Олег Следь.

Я советую отстраняться от таких видео, если есть возможность. Достаточно услышать это или прочитать, не стоит лишний раз визуализировать столь страшные кадры.

Другое дело — если человек начинает отождествлять себя с тем, кого увидел на видео. Нередко в нашей голове может появляться мысль: “А ведь это мог(-ла) быть я”.

Тогда, по словам психотерапевта, следует понять причину таких мыслей. Это может быть связано с неощущением своего “я”, травматическим опытом прошлого, где ты занимал(-а) позицию жертвы, или незакрытыми потребностями, чтобы тебя пожалели и поддержали.

Как видео казни военных влияет на гражданских?

Психолог и психотерапевт уверены: такие кадры влияют на людей со слабой психикой и тех, кто считает себя устойчивым(-ой).

Может ухудшиться сон, появиться кошмары. Также может исчезнуть аппетит, появиться раздражение и неконтролируемая злоба.

Именно злобой оборачивается каждая такая потеря для украинцев, которых оккупанты стремятся запугать.

— Все эти переживания, сопровождающие нас во время войны, не пройдут так просто, — убеждает психотерапевт. — Они проявятся, если не сознательно, то подсознательно. И если не сегодня, во время просмотра такого видео, — реакция может догнать попозже.

Свои переживания ты можешь выплеснуть на родных или ребенка, накричать или просто разозлиться из-за мелочи.

Нормально ли, если гражданские не хотят видеть жестокие кадры или массово распространяют их?

— Совершенно нормально, что люди не хотят смотреть подобные видео. Мы все сейчас в большей или меньшей степени травмированы и не хотим травмировать себя еще больше. Это можно считать одним из способов нашей психики оградить себя от таких травматических событий, — объясняет практикующий психолог Анастасия Саска.

Олег Следь добавляет, что нежелание видеть видео казни или пыток является большей ответственностью, чем бездумное и ничем не обоснованное распространение жестокого контента в социальных сетях.

— Не все, что есть нашей реальностью, должен проживать каждый человек. Мы же не ходим все вместе на роды, но они тоже существуют, — приводит пример психотерапевт.

Теперь возникает вопрос: а почему такие события массово разлетаются социальными сетями?

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram призвала украинцев не распространять видео казни украинского военнопленного.

Мы призываем остановить распространение этого видео, а также любых подобных видеокадров. Теперь, когда уже все увидели, это должны смотреть прокуроры и Международный суд, — подчеркнула она.

С психологической точки зрения Олег Следь объясняет это тем, что каждый украинец хочет быть причастным к происходящим в Украине событиям. Это сближает и сплачивает, на первый взгляд, однако на самом деле — ранит каждого из нас.

— Острые стрессовые события провоцируют проявления психопатии. Своим распространением мы не только сами переживаем травматическое событие, но и заставляем, — не намеренно, конечно, — переживать такие события и других.

Так что запрет на распространение видео такого рода является правильным решением, поскольку это тоже о заботе и состоянии украинцев в целом.

Зачем россияне публикуют и снимают эти видео?

Ответ очевиден: россияне стремятся запугать украинцев, мир и собственных граждан.

— Чем больше мы рассеиваем страх и панику, тем больше мы питаем психопата, — объясняет Олег Следь. — Россияне стремятся запугать нас и даже собственных граждан.

Как в мультике Капитошка: чтобы все боялись и не насмехались.

Таким образом, враг запугивает, чтобы добиться уважения и рассеивания единодушия оппонента, это насаждает разногласия между людьми в сообществе.

Анастасия Саска добавляет, что такие ролики также направлены на то, чтобы травмировать население еще больше.

— У разных людей — разная реакция на стресс: бей, беги или замри. Но когда стрессовый фактор очень долго влияет на нас, мы фрустрируемся, становимся апатичными, то есть нам ничего не хочется делать, становимся равнодушными к окружающей действительности.

На мой взгляд, это и есть основная цель подобных видео — утомить нас морально, а если мы фрустрированы и в апатии, нас будет легче победить, а наша судьба будет нам безразлична, — говорит психолог.

Как держать голову в здравом уме во время таких моментов?

Психологи советуют переключать себя на обычную рутину, которая присутствует в твоей жизни на протяжении последнего года. Это может быть как забота о себе — принимать душ, вовремя есть, гулять, заниматься любимым делом, — так и о ком-то, кто нуждается в помощи.

Такие вещи будут давать тебе чувство уверенности, контроля над своей жизнью и безопасного пространства.

Также полезно заниматься вещами, которые приносят или раньше доставляли нам удовольствие. Это может быть относительно простая и дешевая вещь, чтобы ты мог(-ла) выполнять ее стабильно несколько раз в неделю.

Также важной составляющей психологического благополучия является физическая нагрузка. Для этого не обязательно бежать марафон или записываться в спортзал. Можно начать с чего-то простого: например, вместо того, чтобы подниматься на лифте, пройдись пешком, прогуляйся перед сном.

Украина и мир уже отреагировали на жуткие кадры казни украинского военнопленного. Отмечено, что убийц найдут и обязательно накажут.

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