Психологія
Ексклюзив

Поширювати чи ні? Як на психіку українців впливають жорстокі кадри та де тут межі етики: розібрали з психологами

Вікторія Мельник, редакторка сайту 12 Квітня 2023, 18:00
Відрізали голову військовому
Фото: Pexels

Ексклюзиви
Разлад харчової поведінки: що це, прояв та методи лікування РХП
Схуднення на межі життя та смерті. Що таке розлади харчової поведінки та чим вони небезпечні
Кіста яєчника: що це, причини появи та чим небезпечна
Чи не половина жінок у світі з цим стикається — що таке кіста яєчника, які її види та лікування
Канада
Власний досвід. 9 буденних речей і труднощів, які здивували в подорожі в Канаду
Алла Загайкевич: інтерв’ю про перейменування Національної музичної академії
Треба прибирати ім’я Чайковського! Композиторка Алла Загайкевич про перейменування музичної академії та розвиток нашої музики
Дивитись більше

Більше новин
Що потрібно Україні, щоб потопити ворожий корабель
Що потрібно Україні, щоб черговий російський корабель пішов на дно: Гуменюк розповіла про необхідні складові
Кукурудза
Коли садити кукурудзу весною за звичайним та місячним календарем
Бабка
Рецепт бабки на Великдень: покрокове приготування смачної та старовинної випічки
Як відбілити зуби в домашніх умовах
Хочу білосніжну усмішку! Розповідаємо, як відбілити зуби в домашніх умовах
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що потрібно Україні, щоб потопити ворожий корабель
Що потрібно Україні, щоб черговий російський корабель пішов на дно: Гуменюк розповіла про необхідні складові
Хотіли викрасти українських дітей під виглядом екскурсії в Крим
Хотіли викрасти українських дітей під виглядом оздоровлення! Що вигадують росіяни під час окупації
Ситуація в Запорізькій області - росіяни обстрілюють мирних людей
Школа та житловий будинок — ось цілі росіян! Наслідки терористичних атак на Запорізьку область
Війна
Чим відрізняється воєнний стан від війни в Україні — пояснює політолог

Відео
0:11:19
Що потрібно Україні, щоб потопити ворожий корабель

Що потрібно Україні, щоб черговий російський корабель пішов на дно: Гуменюк розповіла про необхідні складові
0:05:31
Хотіли викрасти українських дітей під виглядом екскурсії в Крим
Хотіли викрасти українських дітей під виглядом оздоровлення! Що вигадують росіяни під час окупації
Ситуація в Запорізькій області - росіяни обстрілюють мирних людей
Школа та житловий будинок — ось цілі росіян! Наслідки терористичних атак на Запорізьку область
0:14:35
Бахмут
Частину міста ворог уже перетворив на Алеппо — Маляр про оборону Бахмута та ситуацію в місті
Карта бойових дій в Україні
Наземні атаки йдуть в унісон із побудовою оборони: карта бойових дій в Україні 12 квітня в режимі онлайн
0:03:41
Гуманітарна допомога Марганцю
Допомагають усім, чим можуть. Гуманітарний штаб у Марганці не тільки годує, а й ремонтує
0:04:28
Ракетна атака РФ на Великдень: Ігнат розповів, чи буде вона
Чи чекати ракетну атаку на Великдень? Юрій Ігнат прокоментував паніку у соцмережах
0:08:05
Бахмут
Ворог одночасно наступає на чотирьох напрямках — Маляр про те, що відбувається на фронті
Карта бойових дій в Україні
“Хрестові походи” росіян на окупованих територіях: карта бойових дій в Україні 11 квітня в режимі онлайн
0:10:40
Наступ з Білорусі
Відточують техніку та будують фортифікаційні споруди на роки: як військові укріплюють кордон із Білоруссю
Більше відео
Поширювати чи ні? Як на психіку українців впливають жорстокі кадри та де тут межі етики: розібрали з психологами
Читати далі
Розвиваємо майбутнє: чому важливо вивчати ІТ з дитинства та як почати?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь