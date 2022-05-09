Техніки заземлення: що це таке та коли допомагає

Під час війни наш організм перевантажений зайвими емоційними переживаннями, і тому може “давати збій” у роботі. У такі моменти варто вміти себе контролювати та заспокоювати емоційні бурі. У цьому тобі може допомогти метод заземлення.
Заземлення — це набір технік, які можуть допомогти заспокоїти людину тут і зараз, в моменті. Вони корисні, коли ви відчуваєте сильні емоції, пригнічені або переживаєте панічні атаки, кошмари чи флешбеки.
Методи заземлення можна виконувати будь-де і в будь-який час. Ти можеш використовувати їх, коли:
Існує три види технік заземлення: розумові, фізичні та заспокійливі. Обери, що саме підходить тобі, та використовуй у разі потреби.
Розумові техніки допоможуть тобі перефокусувати та структурувати свої думки.
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Відомо, що будь-яка фізична діяльність допоможе тобі відчути зв’язок зі своїм тілом.
ДихайЗверни увагу на своє дихання: вдих роби через ніс, а видих — через рот. Поклади руки на живіт. Спостерігай, як руки рухаються вгору і вниз, коли ти дихаєш.
Торкнися “заземленого” об’єктаСпробуй носити з собою невеликий предмет у кишені. Перебирай його в долонях, коли почуваєшся перевантаженим або роздратованим.
Втопи п’яти в землюЗосередься та перенеси вагу на п’яти. Нагадай собі, що ти фізично пов’язаний із землею. Тупай ногами, якщо це допомагає. Також можна спробувати це босоніж на м’якому килимку.
Напруж і відпустиСпробуй стиснути і розпустити кулаки. Ти також можеш напружити все тіло і зосередитися на тому, щоб повільно відпускати його, від чола, щелепи, плечей — аж до пальців ніг.
Торкнись або тримай об’єктиТоркайся або тримай різні об’єкти навколо себе. Подумай, що вони відчувають. Або спробуй схопитися за стілець якомога сильніше.
Нахили і розтягненняВитягни руки і ноги.Спробуй поворушити пальцями рук або ніг.
Такі техніки допомагають почуватися розслабленими та в безпеці.
Щасливе місцеПодумай про місце, де можна розслабитися, почуватися в безпеці та бути щасливим. Воно може бути реальним або уявним.
Плануй щось приємнеПодумай про улюблену справу, яка тебе потішить — наприклад: ванну з піною, подрімати під улюбленою ковдрою або смачну їжу.
АфірмаціїПовторюй твердження або запиши його.
Доброта до себеПідбадьорюй себе, можеш повторювати подумки або записати. Наприклад: “Я маю значення”, “Мені важко, але я переживу це”.
А як підтримати наших захисників та родичів тих, хто зараз воює — читай у матеріалі.