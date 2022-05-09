Техніки заземлення: що це таке та коли допомагає

Під час війни наш організм перевантажений зайвими емоційними переживаннями, і тому може “давати збій” у роботі. У такі моменти варто вміти себе контролювати та заспокоювати емоційні бурі. У цьому тобі може допомогти метод заземлення.

Що таке заземлення?

Заземлення — це набір технік, які можуть допомогти заспокоїти людину тут і зараз, в моменті. Вони корисні, коли ви відчуваєте сильні емоції, пригнічені або переживаєте панічні атаки, кошмари чи флешбеки.

Коли можна використовувати методи заземлення?

Методи заземлення можна виконувати будь-де і в будь-який час. Ти можеш використовувати їх, коли:

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почуваєшся перевантаженим;

відчуваєш тригер;

відчуваєш паніку або тривогу;

маєш тривожні емоції;

маєш флешбеки або нав’язливі спогади;

почуваєшся відокремленим від світу;

маєш бажання заподіяти собі шкоду.

Які є техніки заземлення?

Існує три види технік заземлення: розумові, фізичні та заспокійливі. Обери, що саме підходить тобі, та використовуй у разі потреби.

Розумові техніки

Розумові техніки допоможуть тобі перефокусувати та структурувати свої думки.

5-4-3-2-1

Техніка полягає у тому, що потрібно назвати певну кількість предметів, спираючись на свої відчуття: п’ять речей, які можна побачити; чотири речі, які можна торкнутись; три речі, які можна почути; дві речі, які можна відчути; і одну річ, яку можна скуштувати.

Техніка полягає у тому, що потрібно назвати певну кількість предметів, спираючись на свої відчуття: п’ять речей, які можна побачити; чотири речі, які можна торкнутись; три речі, які можна почути; дві речі, які можна відчути; і одну річ, яку можна скуштувати. Гра Абетка

Обери категорію (наприклад, їжа) і придумай предмет для кожної літери в алфавіті (наприклад: ананас, банан, виноград тощо).

Обери категорію (наприклад, їжа) і придумай предмет для кожної літери в алфавіті (наприклад: ананас, банан, виноград тощо). Зосередься на розумовому завданні

Виконай складне розумове завдання або обчислення. Наприклад:

Повтори таблицю множення (3 x 2 — це…, 3 x 3 — це… тощо).

Скажи алфавіт задом наперед.

Порахуй кілька складних сум (19 x 21 = …).

Виконай складне розумове завдання або обчислення. Наприклад: Повтори таблицю множення (3 x 2 — це…, 3 x 3 — це… тощо). Скажи алфавіт задом наперед. Порахуй кілька складних сум (19 x 21 = …). Образність

Візуалізуй щось, що завадить тобі зосередитися на небажаних думках чи почуттях.

Візуалізуй щось, що завадить тобі зосередитися на небажаних думках чи почуттях. Використовуй прив’язну фразу

Опиши, хто ти, скільки тобі років, дату сьогодні, час, де ти зараз.

Наприклад: мене звати Анна, мені 57 років. Сьогодні понеділок, 9 травня, 10 ранку, я сиджу за кухонним столом.

Можна продовжувати додавати деталі, поки не стане краще: мій чай теплий, я чую вітер надворі, у мене сьогодні вихідний.

Фізичні техніки

Відомо, що будь-яка фізична діяльність допоможе тобі відчути зв’язок зі своїм тілом.

Дихай

Зверни увагу на своє дихання: вдих роби через ніс, а видих — через рот. Поклади руки на живіт. Спостерігай, як руки рухаються вгору і вниз, коли ти дихаєш.

Торкнися “заземленого” об’єкта

Спробуй носити з собою невеликий предмет у кишені. Перебирай його в долонях, коли почуваєшся перевантаженим або роздратованим.

Втопи п’яти в землю

Зосередься та перенеси вагу на п’яти. Нагадай собі, що ти фізично пов’язаний із землею. Тупай ногами, якщо це допомагає. Також можна спробувати це босоніж на м’якому килимку.

Напруж і відпусти

Спробуй стиснути і розпустити кулаки. Ти також можеш напружити все тіло і зосередитися на тому, щоб повільно відпускати його, від чола, щелепи, плечей — аж до пальців ніг.

Торкнись або тримай об’єкти

Торкайся або тримай різні об’єкти навколо себе. Подумай, що вони відчувають. Або спробуй схопитися за стілець якомога сильніше.

Нахили і розтягнення

Витягни руки і ноги.

Спробуй поворушити пальцями рук або ніг.

Заспокійливі техніки

Такі техніки допомагають почуватися розслабленими та в безпеці.

Щасливе місце

Подумай про місце, де можна розслабитися, почуватися в безпеці та бути щасливим. Воно може бути реальним або уявним.

Плануй щось приємне

Подумай про улюблену справу, яка тебе потішить — наприклад: ванну з піною, подрімати під улюбленою ковдрою або смачну їжу.

Афірмації

Повторюй твердження або запиши його.

Доброта до себе

Підбадьорюй себе, можеш повторювати подумки або записати. Наприклад: “Я маю значення”, “Мені важко, але я переживу це”.

А як підтримати наших захисників та родичів тих, хто зараз воює — читай у матеріалі.