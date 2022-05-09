Техники заземления: что это такое и когда помогает

Во время войны наш организм перегружен излишними эмоциональными переживаниями и потому может “давать сбой” в работе. В такие моменты следует уметь себя контролировать и успокаивать эмоциональные бури. В этом может помочь метод заземления.

Что такое заземление?

Заземление — это набор техник, которые могут помочь успокоить человека здесь и сейчас, в данный момент. Они полезны, когда вы испытываете сильные эмоции, подавлены или переживаете панические атаки, кошмары или флешбеки.

Когда можно использовать методы заземления?

Методы заземления можно выполнять где угодно и в любое время. Ты можешь использовать их, когда:

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чувствуешь себя перегруженным;

чувствуешь триггер;

чувствуешь панику или тревогу;

есть тревожные эмоции;

есть флешбеки или навязчивые воспоминания;

чувствуешь себя отделенным от мира;

хочешь причинить себе вред.

Какие есть техники заземления?

Существует три вида техник заземления: умственные, физические и успокаивающие. Выбери, что подходит тебе, и используй при необходимости.

Умственные техники

Умственные техники помогут тебе перефокусировать и структурировать свои мысли.

5-4-3-2-1

Техника состоит в следующем: нужно назвать некоторое количество предметов, опираясь на свои ощущения: пять вещей, которые можно увидеть; четыре вещи, которые можно потрогать; три вещи, которые можно услышать; две вещи, которые можно почувствовать; и одну вещь, которую можно попробовать.

Техника состоит в следующем: нужно назвать некоторое количество предметов, опираясь на свои ощущения: пять вещей, которые можно увидеть; четыре вещи, которые можно потрогать; три вещи, которые можно услышать; две вещи, которые можно почувствовать; и одну вещь, которую можно попробовать. Игра Алфавит

Выбери категорию (например: еда) и придумай предмет для каждой буквы в алфавите (например: ананас, банан, виноград и т.д.).

Выбери категорию (например: еда) и придумай предмет для каждой буквы в алфавите (например: ананас, банан, виноград и т.д.). Сосредоточься на умственном задании

Выполни сложную умственную задачу или вычисление. Например:

Повтори таблицу умножения (3 x 2 — это…, 3 x 3 — это… и т.д.).

Скажи алфавит задом наперед.

Считай несколько сложных сумм (19 x 21 = …).

Выполни сложную умственную задачу или вычисление. Например: Повтори таблицу умножения (3 x 2 — это…, 3 x 3 — это… и т.д.). Скажи алфавит задом наперед. Считай несколько сложных сумм (19 x 21 = …). Образность

Визуализируй то, что помешает тебе сосредоточиться на нежелательных мыслях или чувствах.

Визуализируй то, что помешает тебе сосредоточиться на нежелательных мыслях или чувствах. Используй привязную фразу

Опиши, кто ты, сколько тебе лет, дату сегодня, время, где ты сейчас.

Например: меня зовут Анна, мне 57 лет. Сегодня понедельник, 9 мая, 10 утра, я сижу за кухонным столом.

Можно продолжать добавлять детали, пока не станет лучше: мой чай теплый, я слышу ветер на улице, у меня сегодня выходной.

Физические техники

Известно, что любая физическая деятельность поможет тебе почувствовать связь со своим телом.

Дыши

Обрати внимание на свое дыхание: вдох делай через нос, а выдох — через рот. Положи руки на живот. Наблюдай, как руки двигаются вверх и вниз, когда ты дышишь.

Обрати внимание на свое дыхание: вдох делай через нос, а выдох — через рот. Положи руки на живот. Наблюдай, как руки двигаются вверх и вниз, когда ты дышишь. Коснись “заземленного” объекта

Попробуй носить с собой маленькие предметы в кармане. Перебирай их, когда чувствуешь себя перегруженным или раздраженным.

Попробуй носить с собой маленькие предметы в кармане. Перебирай их, когда чувствуешь себя перегруженным или раздраженным. Утопи пятки в землю

Сосредоточься и перенеси вес на пятки. Напомни, что ты физически связан с землей. Топай ногами, если это помогает. Также можно попробовать это босиком на мягком коврике.

Сосредоточься и перенеси вес на пятки. Напомни, что ты физически связан с землей. Топай ногами, если это помогает. Также можно попробовать это босиком на мягком коврике. Напряги и отпусти

Попробуй сжать и отпустить кулаки. Ты тоже можешь напрячь все тело и сосредоточиться на том, чтобы медленно отпускать его, от лба, челюсти, плеч — вплоть до пальцев ног.

Попробуй сжать и отпустить кулаки. Ты тоже можешь напрячь все тело и сосредоточиться на том, чтобы медленно отпускать его, от лба, челюсти, плеч — вплоть до пальцев ног. Коснись или держи объекты

Касайся или держи различные объекты вокруг себя. Подумай, что они ощущают. Или попробуй ухватиться за стул как можно сильнее.

Касайся или держи различные объекты вокруг себя. Подумай, что они ощущают. Или попробуй ухватиться за стул как можно сильнее. Наклоны и растяжки

Вытяни руки и ноги.

Попробуй пошевелить пальцами рук или ног.

Успокаивающие техники

Такие техники помогают почувствовать себя расслабленными и в безопасности.

Счастливое место

Подумай о месте, где можно расслабиться, чувствовать себя в безопасности и быть счастливым. Это может быть реальностью или фантазией.

Подумай о месте, где можно расслабиться, чувствовать себя в безопасности и быть счастливым. Это может быть реальностью или фантазией. Планируй что-нибудь приятное

Подумай о любимом деле, которое тебя порадует, например: ванна с пеной, вздремнуть под любимым одеялом или вкусная еду.

Подумай о любимом деле, которое тебя порадует, например: ванна с пеной, вздремнуть под любимым одеялом или вкусная еду. Аффирмации

Повторяй утверждение или запиши его.

Повторяй утверждение или запиши его. Доброта к себе

Подбадривай себя, можешь повторять про себя или записать. Например: “Я имею значение”, “Мне тяжело, но я переживу это”.

А как поддержать наших защитников и родственников тех, кто сейчас воюет, читай в материале.