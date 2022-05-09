Техники заземления: что это такое и когда помогает

Во время войны наш организм перегружен излишними эмоциональными переживаниями и потому может “давать сбой” в работе. В такие моменты следует уметь себя контролировать и успокаивать эмоциональные бури. В этом может помочь метод заземления.
Заземление — это набор техник, которые могут помочь успокоить человека здесь и сейчас, в данный момент. Они полезны, когда вы испытываете сильные эмоции, подавлены или переживаете панические атаки, кошмары или флешбеки.
Методы заземления можно выполнять где угодно и в любое время. Ты можешь использовать их, когда:
Существует три вида техник заземления: умственные, физические и успокаивающие. Выбери, что подходит тебе, и используй при необходимости.
Умственные техники помогут тебе перефокусировать и структурировать свои мысли.
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Известно, что любая физическая деятельность поможет тебе почувствовать связь со своим телом.
Такие техники помогают почувствовать себя расслабленными и в безопасности.
А как поддержать наших защитников и родственников тех, кто сейчас воюет, читай в материале.