Техніка Обійми метелика — як заспокоїти себе в неспокійний час та заснути

Війна не дає нам заспокоїтись уже тривалий час. Але це необхідно, щоб залишатися здоровим та продовжувати протистояти ворогу.

Сьогодні ми розповімо про дієвий спосіб для заспокоєння нервів.

Техніка Обійми метелика

Це видозмінений варіант обіймів, який допомагає відновити внутрішній спокій. Людині потрібні обійми, щоб вона почувалася щасливою, а отже, і здоровою.

Схрести руки на грудях так, щоб права кисть лягла на ліве плече, а ліва на праве. Почни повільні почергові постукування. Відслідкуй, які асоціації виникають під час виконання даної техніки.

Вправа відволікає та дає змогу сконцентруватися на її виконанні. Вона очищує думки від негативу, допомагає відновити умиротворення в душі.

Техніку обіймів можна використовувати під час панічних атак, для подолання стресу, тривожності та страху.

Паралельно з вправою рахуй та повільно дихай. Можеш запалити пахощі, свічку або відкрити аромаолію лимона чи інших цитрусових, якщо маєш такі.

Практикуй обійми метелика кожного дня, а також коли даються взнаки негативні думки та тривожність.

Також можна спробувати медитацію. Допоможуть у цьому безкоштовні застосунки для медитації.

Вправа для засинання від зірки

Співачка Світлана Тарабарова у своєму Instagram поділилась дихальною вправою для засинання:

Зручно сядь або ляж. Закрий очі та розслаб повіки. Уяви, що лежиш у приємній прохолодній воді. Прикрий праву ніздрю великим пальцем правої руки. Розслаб та випрями інші чотири пальці правої руки. Вдихни через ліву ніздрю, а потім прикрий її чотирма вільними пальцями правої руки. При цьому відпусти великий палець з правої ніздрі та видихни через праву. Повторюй протягом кількох хвилин: вдихай через ліву ніздрю, прикриваючи праву великим пальцем, видихай через праву, прикриваючи ліву ніздрю рештою пальців. Повторюй, доки дихання не стане дуже повільним та спокійним, мозок — менш тривожним і ти зможеш заснути.

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