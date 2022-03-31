Техніка Обійми метелика — як заспокоїти себе в неспокійний час та заснути

Війна не дає нам заспокоїтись уже тривалий час. Але це необхідно, щоб залишатися здоровим та продовжувати протистояти ворогу.
Сьогодні ми розповімо про дієвий спосіб для заспокоєння нервів.
Це видозмінений варіант обіймів, який допомагає відновити внутрішній спокій. Людині потрібні обійми, щоб вона почувалася щасливою, а отже, і здоровою.
Вправа відволікає та дає змогу сконцентруватися на її виконанні. Вона очищує думки від негативу, допомагає відновити умиротворення в душі.
Техніку обіймів можна використовувати під час панічних атак, для подолання стресу, тривожності та страху.
Паралельно з вправою рахуй та повільно дихай. Можеш запалити пахощі, свічку або відкрити аромаолію лимона чи інших цитрусових, якщо маєш такі.
Практикуй обійми метелика кожного дня, а також коли даються взнаки негативні думки та тривожність.
Також можна спробувати медитацію. Допоможуть у цьому безкоштовні застосунки для медитації.
Співачка Світлана Тарабарова у своєму Instagram поділилась дихальною вправою для засинання:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Світлана Тарабарова (@tarabarova)
Публикация от Світлана Тарабарова (@tarabarova)
Раніше ми розповідали про десять активностей, що розслабляють.