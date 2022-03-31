Техника Объятия бабочки — как успокоить себя в беспокойное время и заснуть

Война не дает нам успокоиться уже долгое время. Но это необходимо, чтобы оставаться здоровым и продолжать противостоять врагу.

Сегодня мы расскажем о действенном способе для успокоения нервов.

Техника Объятия бабочки

Это видоизмененный вариант объятий, помогающий восстановить внутреннее спокойствие. Человеку нужны объятия, чтобы он чувствовал себя счастливым, а значит, и здоровым.

Скрести руки на груди так, чтобы правая кисть легла на левое плечо, а левая на правое. Начни медленные поочередные постукивания. Отследи, какие ассоциации возникают при выполнении данной техники.

Упражнение отвлекает и позволяет сконцентрироваться на его выполнении. Оно очищает мысли от негатива, помогает восстановить умиротворение в душе.

Технику объятий можно использовать при панических атаках для преодоления стресса, тревожности и страха.

Параллельно с упражнением считай и медленно дыши. Можешь зажечь благовония, свечу или открыть аромамасла лимона или других цитрусовых, если таковые имеются.

Практикуй Объятия бабочки каждый день, а также когда сказываются негативные мысли и тревожность. Можно также попробовать медитацию. Помогут в этом бесплатные приложения для медитации.

Упражнение для засыпания от звезды

Певица Светлана Тарабарова в своем Instagram поделилась дыхательным упражнением для засыпания:

Удобно сядь или ляг. Закрой глаза и расслабь веки. Представь, что лежишь в приятной прохладной воде. Прикрой правую ноздрю большим пальцем правой руки. Расслабь и выпрями остальные четыре пальца правой руки. Вдохни через левую ноздрю, а затем прикрой ее четырьмя свободными пальцами правой руки. При этом отпусти большой палец из правой ноздри и выдохни через правую. Повторяй в течение нескольких минут: вдыхай через левую ноздрю, прикрывая правую большим пальцем, выдыхай через правую, прикрывая левую ноздрю остальными пальцами. Повторяй, пока дыхание не станет очень медленным и спокойным, мозг — менее тревожным и ты сможешь уснуть.

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