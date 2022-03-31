Техника Объятия бабочки — как успокоить себя в беспокойное время и заснуть

Война не дает нам успокоиться уже долгое время. Но это необходимо, чтобы оставаться здоровым и продолжать противостоять врагу.
Сегодня мы расскажем о действенном способе для успокоения нервов.
Это видоизмененный вариант объятий, помогающий восстановить внутреннее спокойствие. Человеку нужны объятия, чтобы он чувствовал себя счастливым, а значит, и здоровым.
Упражнение отвлекает и позволяет сконцентрироваться на его выполнении. Оно очищает мысли от негатива, помогает восстановить умиротворение в душе.
Технику объятий можно использовать при панических атаках для преодоления стресса, тревожности и страха.
Параллельно с упражнением считай и медленно дыши. Можешь зажечь благовония, свечу или открыть аромамасла лимона или других цитрусовых, если таковые имеются.
Практикуй Объятия бабочки каждый день, а также когда сказываются негативные мысли и тревожность. Можно также попробовать медитацию. Помогут в этом бесплатные приложения для медитации.
Певица Светлана Тарабарова в своем Instagram поделилась дыхательным упражнением для засыпания:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Світлана Тарабарова (@tarabarova)
Публикация от Світлана Тарабарова (@tarabarova)
Ранее мы рассказывали о десяти расслабляющих активностях.