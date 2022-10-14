Організм вимагає протиотрути! Детальна інструкція, як самотужки подолати тривогу

У кожного з нас буває, коли горло здушує незрозуміле відчуття тривоги. В такі миті мозок відмовляється прозоро думати, а організм просто-таки вимагає негайної “протиотрути”, щоб повернутися до звичного життя.

Найкраще тоді допомагає дихання та кілька фізичних вправ, які перемкнуть твій мозок від стану тривоги.

Про це та інші варіанти самостійної боротьби з тривогою розповідає практична психологиня Юлія Ворман.

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Поради, як подолати тривогу

Зосередься на рівномірному вдиху та видиху. Це допоможе сповільнити та перенаправити твої думки. Кількість вдихів та видихів тут не важлива, головне — дати собі можливість перемкнути мозок з одного відчуття на інше.

Зміни діяльність на якийсь час. Можеш встати, прогулятися, прибрати зайві речі зі столу або винести сміття — будь-яка дія, яка перериває хід думок, допомагає тобі відновити відчуття контролю.

Стань прямо. Коли людина хвилюється, то починає сутулитися. Підсвідомо так вона захищає верхню частину тіла, де розташовані серце та легені.

Для застосування негайної фізичної “протиотрути” від тривоги, спробуй відвести плечі назад, встань або сядь, розставивши ноги, відкрий груди. Це допоможе тілу почати відчувати, що воно знову контролює ситуацію.

Тримайся якомога далі від цукру. Під час стресу може виникнути спокуса з’їсти щось солодке. Але в цьому разі плитка шоколаду чи пара тістечок можуть принести більше шкоди, ніж користі. Дослідження засвідчують, що забагато цукру може погіршити відчуття тривоги.

Замість того, щоб тягнутися до солодкого, випий склянку води або з’їж страву, збагачену білком (найпростіший приклад — шматочок вареного пісного м’яса), який забезпечить повільне засвоєння енергії.

Подивися кінокомедію чи гумористичну передачу. Ця тактика може здатися надто простою, але вона є цілком ефективною.

— Учені стверджують, що сміх є хорошими ліками для стривоженої психіки. Дослідження вказують — сміх має багато переваг для нашого психічного здоров’я та добробуту. Деякі автори навіть упевнені в тому, що гумор може допомогти зменшити тривожність так само, як фізичні вправи, — пояснює психологиня.

Що робити, якщо не можеш заснути через тривогу

Якщо тривога не дає тобі спати, не лежи у ліжку в марному очікуванні сну.

Або якщо після прокидання ти лежиш у ліжку більше ніж п’ять хвилин і відчуваєш, що тривожні думки уже атакували, краще встати, піти в іншу кімнату та записати ці тривоги. Повернися до ліжка, коли відчуєш втому, але негайно встань знову, якщо почнеш тривожитись.

Може знадобитися кілька ночей, сповнених ходіння туди-сюди, але ця вправа здатна привчити мозок до того, що ліжко призначене лише для сну, а не для тривожних думок.

Варто також розібратися, чому тривога виникає, що її провокує. Якщо відчуваєш, що це пов’язано з військовими діями чи контрнаступом, читай наш ексклюзив: пояснення та поради психологині, як позбутися тривоги в таких ситуаціях.

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