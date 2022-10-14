Організм вимагає протиотрути! Детальна інструкція, як самотужки подолати тривогу

У кожного з нас буває, коли горло здушує незрозуміле відчуття тривоги. В такі миті мозок відмовляється прозоро думати, а організм просто-таки вимагає негайної “протиотрути”, щоб повернутися до звичного життя.
Найкраще тоді допомагає дихання та кілька фізичних вправ, які перемкнуть твій мозок від стану тривоги.
Про це та інші варіанти самостійної боротьби з тривогою розповідає практична психологиня Юлія Ворман.
Для застосування негайної фізичної “протиотрути” від тривоги, спробуй відвести плечі назад, встань або сядь, розставивши ноги, відкрий груди. Це допоможе тілу почати відчувати, що воно знову контролює ситуацію.
Для застосування негайної фізичної “протиотрути” від тривоги, спробуй відвести плечі назад, встань або сядь, розставивши ноги, відкрий груди. Це допоможе тілу почати відчувати, що воно знову контролює ситуацію.
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Замість того, щоб тягнутися до солодкого, випий склянку води або з’їж страву, збагачену білком (найпростіший приклад — шматочок вареного пісного м’яса), який забезпечить повільне засвоєння енергії.
Замість того, щоб тягнутися до солодкого, випий склянку води або з’їж страву, збагачену білком (найпростіший приклад — шматочок вареного пісного м’яса), який забезпечить повільне засвоєння енергії.
— Учені стверджують, що сміх є хорошими ліками для стривоженої психіки. Дослідження вказують — сміх має багато переваг для нашого психічного здоров’я та добробуту. Деякі автори навіть упевнені в тому, що гумор може допомогти зменшити тривожність так само, як фізичні вправи, — пояснює психологиня.
Якщо тривога не дає тобі спати, не лежи у ліжку в марному очікуванні сну.
Або якщо після прокидання ти лежиш у ліжку більше ніж п’ять хвилин і відчуваєш, що тривожні думки уже атакували, краще встати, піти в іншу кімнату та записати ці тривоги. Повернися до ліжка, коли відчуєш втому, але негайно встань знову, якщо почнеш тривожитись.
Або якщо після прокидання ти лежиш у ліжку більше ніж п’ять хвилин і відчуваєш, що тривожні думки уже атакували, краще встати, піти в іншу кімнату та записати ці тривоги. Повернися до ліжка, коли відчуєш втому, але негайно встань знову, якщо почнеш тривожитись.
Може знадобитися кілька ночей, сповнених ходіння туди-сюди, але ця вправа здатна привчити мозок до того, що ліжко призначене лише для сну, а не для тривожних думок.
Варто також розібратися, чому тривога виникає, що її провокує. Якщо відчуваєш, що це пов’язано з військовими діями чи контрнаступом, читай наш ексклюзив: пояснення та поради психологині, як позбутися тривоги в таких ситуаціях.
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