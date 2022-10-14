Организм требует “противоядия”! Подробная инструкция, как самостоятельно преодолеть тревогу

У каждого из нас бывает, когда горло сдавливает непонятное чувство тревоги. В такие моменты мозг отказывается ясно думать, а организм просто требует немедленного “противоядия”, чтобы вернуться к прежней жизни.

Лучше всего тогда помогает правильное дыхание и несколько физических упражнений, которые переключат твой мозг с состояния тревоги.

Об этом и других вариантах самостоятельной борьбы с тревогой рассказывает практический психолог Юлия Ворман.

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Советы, как избавиться от тревоги

Сосредоточься на равномерном вдохе и выдохе. Это поможет замедлить и перенаправить твое подсознание. Количество вдохов и выдохов здесь не важно, главное — дать себе возможность переключить мозг с одного ощущения на другое.

Измени деятельность на время. Можешь встать, прогуляться, убрать лишние вещи со своего стола или вынести мусор — любое действие, которое прерывает ход мыслей, помогает тебе восстановить ощущение контроля.

Стань прямо. Когда человек беспокоится, то начинает сутулиться. Подсознательно так он защищает верхнюю часть тела, где находится сердце и легкие.

Для применения немедленного физического “противоядия” от тревоги попробуй отвести плечи назад, встань или сядь, расставив ноги, открой грудь. Это поможет телу начать чувствовать, что оно снова контролирует ситуацию.

Держись подальше от сахара. Во время стресса может возникнуть соблазн съесть что-нибудь сладкое. Но в этом случае плитка шоколада или пара пирожных могут принести больше вреда, чем пользы. Исследования показывают, что потребление слишком большого количества сахара может усугубить ощущение тревоги.

Вместо того чтобы тянуться к сладкому, выпей стакан воды или съешь блюдо, богатое белком (простой пример — кусочек вареного постного мяса), который обеспечит медленное усвоение энергии.

Посмотри кинокомедию или юмористическую передачу. Эта тактика может показаться слишком простой, но она вполне эффективна.

— Ученые утверждают, что смех является хорошим лекарством для встревоженной психики. Исследования свидетельствуют: смех имеет много преимуществ для нашего психического здоровья и благополучия. Некоторые авторы даже уверены в том, что юмор может помочь снизить тревожность так же, как физические упражнения, — объясняет психолог.

Что делать, если не можешь заснуть из-за тревоги

Если тревога не дает тебе спать, не лежи в постели в ожидании сна.

Или если после пробуждения ты лежишь в постели больше пяти минут и чувствуешь, что тревожные мысли уже атаковали, лучше встать, пойти в другую комнату и записать свои тревоги. Вернись к постели, когда почувствуешь усталость, но немедленно встань снова, если начнешь чувствовать тревогу.

Может потребоваться несколько ночей, полных хождения туда-сюда, но это упражнение способно приучить мозг к тому, что кровать предназначена только для сна, а не для тревожных мыслей.

Следует также разобраться, почему тревога возникает, что ее провоцирует. Если ты чувствуешь, что это связано с военными действиями или контрнаступлением, читай наш эксклюзив: объяснения и советы психолога, как избавиться от тревоги в таких ситуациях.

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