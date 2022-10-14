Организм требует “противоядия”! Подробная инструкция, как самостоятельно преодолеть тревогу

У каждого из нас бывает, когда горло сдавливает непонятное чувство тревоги. В такие моменты мозг отказывается ясно думать, а организм просто требует немедленного “противоядия”, чтобы вернуться к прежней жизни.
Лучше всего тогда помогает правильное дыхание и несколько физических упражнений, которые переключат твой мозг с состояния тревоги.
Об этом и других вариантах самостоятельной борьбы с тревогой рассказывает практический психолог Юлия Ворман.
Для применения немедленного физического “противоядия” от тревоги попробуй отвести плечи назад, встань или сядь, расставив ноги, открой грудь. Это поможет телу начать чувствовать, что оно снова контролирует ситуацию.
Для применения немедленного физического “противоядия” от тревоги попробуй отвести плечи назад, встань или сядь, расставив ноги, открой грудь. Это поможет телу начать чувствовать, что оно снова контролирует ситуацию.
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Вместо того чтобы тянуться к сладкому, выпей стакан воды или съешь блюдо, богатое белком (простой пример — кусочек вареного постного мяса), который обеспечит медленное усвоение энергии.
Вместо того чтобы тянуться к сладкому, выпей стакан воды или съешь блюдо, богатое белком (простой пример — кусочек вареного постного мяса), который обеспечит медленное усвоение энергии.
— Ученые утверждают, что смех является хорошим лекарством для встревоженной психики. Исследования свидетельствуют: смех имеет много преимуществ для нашего психического здоровья и благополучия. Некоторые авторы даже уверены в том, что юмор может помочь снизить тревожность так же, как физические упражнения, — объясняет психолог.
Если тревога не дает тебе спать, не лежи в постели в ожидании сна.
Или если после пробуждения ты лежишь в постели больше пяти минут и чувствуешь, что тревожные мысли уже атаковали, лучше встать, пойти в другую комнату и записать свои тревоги. Вернись к постели, когда почувствуешь усталость, но немедленно встань снова, если начнешь чувствовать тревогу.
Или если после пробуждения ты лежишь в постели больше пяти минут и чувствуешь, что тревожные мысли уже атаковали, лучше встать, пойти в другую комнату и записать свои тревоги. Вернись к постели, когда почувствуешь усталость, но немедленно встань снова, если начнешь чувствовать тревогу.
Может потребоваться несколько ночей, полных хождения туда-сюда, но это упражнение способно приучить мозг к тому, что кровать предназначена только для сна, а не для тревожных мыслей.
Следует также разобраться, почему тревога возникает, что ее провоцирует. Если ты чувствуешь, что это связано с военными действиями или контрнаступлением, читай наш эксклюзив: объяснения и советы психолога, как избавиться от тревоги в таких ситуациях.
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