Радуешься контрнаступлению ВСУ, но чувствуешь тревогу? Почему она возникает и как с ней бороться

Последние несколько дней удачное контрнаступление ВСУ не сходит с уст людей как в Украине, так и за границей. Каждый день в мировых СМИ можно увидеть обсуждение этой темы. Радуемся мы, радуются наши страны-партнеры.

Но за этим чувством радости и счастья всегда возникает тревога. Мы понимаем, какой ценой нашим военным удалось отвоевать территорию. А главное — мы знаем, что может ждать после осмотра населенных пунктов, ведь уже есть трагический опыт с освобождением Киевской области, когда стало известно обо всех издевательствах и преступлениях россиян.

Вікна решили поговорить с психологом о тревожности на фоне радостных новостей. Олег Следь рассказал, нормально ли чувствовать тревогу, что с ней делать и как рационально воспринимать информацию.

Тревога на фоне радостных новостей

Тревога всегда присутствует в нашей жизни, особенно в последние полгода. Сейчас люди могли к ней привыкнуть, однако новости с фронта и резкие перемены снова повысили ее уровень. Психолог утверждает, что это ощущение совершенно нормально.

— Когда психика переживает изменения, это для нее помеха, что-то новое, что-то другое. Мы на это реагируем, и возникает активная фаза тревоги. Это эмоция, в основе которой лежит чувство страха. Его существует много разных видов, — рассказывает Олег.

Поэтому в такие моменты тревога возможна. Она содержит много факторов: перемены, ожидание, понимание цены освобождения, мы не знаем, что мы можем увидеть после.

Также после долгого периода оккупации людям нужно понять, действительно ли это правда. Им нужно время, чтобы в этом убедиться. Прожить состояние адаптации. Население будет ждать провокаций, ведь, исходя из нашего предыдущего опыта, после каждой маленькой победы враг устраивал ужасные вещи.

Некоторые люди могут вообще не думать об этом, а другие обдумывают каждый вопрос.

— Можно и радоваться, и волноваться одновременно. Это нормально, у нас есть широкий спектр эмоциональных переживаний.

Эта тревога может содержать и радость, и страх, и грусть, и горе, и злость, — отмечает психолог.

Как выплеснуть эмоции, чтобы не навредить себе и другим

Прежде всего психолог советует понять источник своей тревоги.

— Когда есть определение тревоги, мы даем психике конкретику. Если я знаю, чего боюсь и почему тревожусь, то уже прошел полпути, чтобы найти способ, как с этим справиться, — объясняет Олег.

Он рекомендует при определении тревоги “заземлиться” и заботиться о себе. Если тебе нужно подышать, походить, прогуляться, съесть что-то вкусное — сделай это.

Наша радость от освобождения украинских населенных пунктов основана на грусти. Мы понимаем, что получили то, что потеряли, и не хотим этого снова.

Если ты хочешь разделить свою грусть с друзьями, позвони им, расскажи о своих переживаниях.

Стоит ли сдерживать себя в радостных эмоциях и как это делать

Эксперт говорит, что сдерживать свою радость не нужно, но все должно быть в разумных пределах.

— Я соглашаюсь с теми людьми, которые говорят: “Не впадайте в эйфорию”.

Ведь эйфория — это определенное аффектное состояние, которое не всегда может попадать под контроль самого человека.

Особенно теперь, когда большинство людей имеют граничные состояния, ПТСР, тревожно-депрессивные расстройства, которые сейчас обострились. Когда есть группа сдерживания, то, не попав в эйфорию, эти расстройства не будут выходить за пределы здорового, зрелого, безопасного, — рассказывает Олег Следь.

По его словам, некоторые люди могут сдерживать свою эйфорию и управлять ею, а кто-то нет. Это может порождать последствия или проблемы. Никто не запрещает людям радоваться. По своему опыту психолог рассказывает, что военные ощущают поддержку, если она присутствует среди населения. Но именно состояние эйфории может выбить людей из колеи, а следовательно, и самих военных.

Как держать себя в рациональном состоянии и откидать эмоции

Психолог объясняет: у нас всегда первыми работают эмоции, а затем начинаем воспринимать информацию рационально. Истории, распространяемые в новостях, особенно с освобождением, всегда оказывают влияние на эмоции людей. Надо уметь управлять ими.

— Надо понять, что влияет на нас и какое количество новостей мы готовы принять за день. Думать об их количестве и структуризации. Опираться на заботу о себе, — отмечает эксперт.

Он объясняет, забота о себе — это элементарные вещи: сон, прогулка, еда, то, что помогает справляться со стрессом.

Все должно быть гармонично — на определенное количество заботы о себе может быть определенное количество стрессовой информации, — говорит Олег.

Надо находить способы, как справляться с тревожностью самостоятельно или с помощью друзей или родных.

Если человеку не удается это самостоятельно, следует обратиться к специалисту. Это может быть, например, невропатолог, который пропишет курс успокоительных. Кроме того, можно пройти кризисное консультирование, чтобы найти способы заботы о себе, которые помогут балансировать со своими эмоциональными состояниями.

Психологическое состояние украинцев сильно изменилось за период полномасштабного вторжения. Ранее мы рассказывали, какой будет психика украинцев в следующие полгода.

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