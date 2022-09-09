В дверь постучатся депрессия и гостинг? Какой будет психика украинцев в следующие полгода и как себе помочь

За психологическое здоровье украинцев переживают уже и в Европе. Психиатры начали размышлять, как война повлияет на людей, ведь многие пережили травмы свидетеля и ряд других проблем. Читай, какой будет психика украинцев в следующие полгода.
Украинский психотерапевт Илья Полуденный поделился на своей странице в Instagram прогнозом относительно возможных этапов психического состояния украинцев на следующие полгода.
Их бояться не нужно. Стоит только понять, что это нормально и люди проживают травмы по-разному.
Депрессия — неизбежная стадия переживания горя. В свою очередь, горе — это эмоциональное состояние переживания утраты.
Депрессия — неизбежная стадия переживания горя. В свою очередь, горе — это эмоциональное состояние переживания утраты.
Человеческая психика в одинаковой степени тяжело переживает утрату материального и нематериального. Горе может постичь из-за потери человека, авто, времени и т. д.
Потери человека накапливаются из-за продолжающейся войны. Поэтому не избегай депрессии, если она нагрянет, а проживи ее сполна.
Это означает, что могут вернуться старые защитные механизмы и способы адаптации.
Если кто-то в начале войны пообещал оставить жену или мужа и уйти к тебе или клялся перейти на украинский язык, и за полгода войны этого не произошло, забудь об этом.
Если кто-то в начале войны пообещал оставить жену или мужа и уйти к тебе или клялся перейти на украинский язык, и за полгода войны этого не произошло, забудь об этом.
На самом деле картинки в соцсетях не соответствуют действительности и плохо всем, убеждает Илья Полуденный.
Украинцам предстоит еще долго проживать травматические события войны, поэтому такое состояние нормальное. Но лучше не помогать врагу и не сплачиваться друг против друга в сложное время.
Это происходит из-за высокого уровня эмоционального истощения, ведь человеческие ресурсы уходят на проживание горя, гнева, стресса и т. д. Поэтому делиться временем и собой не всегда хочется.
Гостинг может проявляться не только в кругу знакомых и коллег, но и в семейном и среди друзей. Чувства отрешенности пройдут только тогда, когда ты все осознаешь и переживешь.
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