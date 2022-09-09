В дверь постучатся депрессия и гостинг? Какой будет психика украинцев в следующие полгода и как себе помочь

За психологическое здоровье украинцев переживают уже и в Европе. Психиатры начали размышлять, как война повлияет на людей, ведь многие пережили травмы свидетеля и ряд других проблем. Читай, какой будет психика украинцев в следующие полгода.

Психика украинцев в следующие полгода: к чему готовиться

Украинский психотерапевт Илья Полуденный поделился на своей странице в Instagram прогнозом относительно возможных этапов психического состояния украинцев на следующие полгода.

Их бояться не нужно. Стоит только понять, что это нормально и люди проживают травмы по-разному.

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Депрессия. Если ее еще не было, она догонит тебя. Психотерапевт объяснил, что от нее не нужно убегать, наоборот, стоит “отдаться” ей, потому что это облегчит эмоциональное состояние.

Депрессия — неизбежная стадия переживания горя. В свою очередь, горе — это эмоциональное состояние переживания утраты.

Человеческая психика в одинаковой степени тяжело переживает утрату материального и нематериального. Горе может постичь из-за потери человека, авто, времени и т. д.

Потери человека накапливаются из-за продолжающейся войны. Поэтому не избегай депрессии, если она нагрянет, а проживи ее сполна.

Возвращение паттернов. Психика украинцев успела оправиться от шока начала войны. Сейчас она находится на относительно стабилизированном уровне, но тебя могут настичь эмоциональные качели.

Это означает, что могут вернуться старые защитные механизмы и способы адаптации.

Если кто-то в начале войны пообещал оставить жену или мужа и уйти к тебе или клялся перейти на украинский язык, и за полгода войны этого не произошло, забудь об этом.

Одиночество и нарциссизм. В информационную эпоху лайков и общественного признания люди стали нарциссическими больше, чем когда-либо. Поэтому у них формируется чувство того, что все живут так хорошо, а они — нет.

На самом деле картинки в соцсетях не соответствуют действительности и плохо всем, убеждает Илья Полуденный.

Граничность. Ссоры в обществе по поводу целесообразности круассанов в войну и прочего вызывают чувство граничности. Люди колеблются между тем, “плохие” они или так делать можно.

Украинцам предстоит еще долго проживать травматические события войны, поэтому такое состояние нормальное. Но лучше не помогать врагу и не сплачиваться друг против друга в сложное время.

Гостинг — обрыв контактов без объяснений и предупреждений. Такое состояние у людей будет распространяться.

Это происходит из-за высокого уровня эмоционального истощения, ведь человеческие ресурсы уходят на проживание горя, гнева, стресса и т. д. Поэтому делиться временем и собой не всегда хочется.

Гостинг может проявляться не только в кругу знакомых и коллег, но и в семейном и среди друзей. Чувства отрешенности пройдут только тогда, когда ты все осознаешь и переживешь.

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