У двері постукають депресія та гостінг? Якою може бути психіка українців у наступні півроку та як собі допомогти

За психологічне здоров’я українців хвилюються вже й у Європі. Психіатри почали розмірковувати, як війна вплине на людей, адже багато хто пережив травми свідка та чимало інших проблем. Читай, якою буде психіка українців у наступні півроку.
Український психотерапевт Ілля Полудьонний поділився на своїй сторінці в Instagram прогнозом щодо можливих етапів психічного стану українців на наступні півроку.
Їх боятися не потрібно. Варто лише усвідомити, що це нормально і люди проживають травми по-різному.
Депресія — неминуча стадія переживання горя. Своєю чергою, горе — це емоційний стан переживання втрати.
Депресія — неминуча стадія переживання горя. Своєю чергою, горе — це емоційний стан переживання втрати.
Людська психіка однаково важко переживає втрату матеріального і нематеріального. Горе може спіткати через втрату людини, авто, часу тощо.
Втрати людини накопичуються через війну, яка триває. Тож не уникай депресії, якщо вона нагряне, а проживи її сповна.
Це означає, що можуть повернутися старі захисні механізми та способи адаптації.
Якщо хтось на початку війни пообіцяв залишити дружину чи чоловіка і піти до тебе або клявся перейти на українську мову, і за півроку війни цього не відбулося, забудь про це.
Якщо хтось на початку війни пообіцяв залишити дружину чи чоловіка і піти до тебе або клявся перейти на українську мову, і за півроку війни цього не відбулося, забудь про це.
Насправді ж картинки у соцмережах не відповідають дійсності і погано всім, переконує Ілля Полудьонний.
Українцям ще довго проживати травматичні події війни, тож такий стан є нормальним. Але краще не допомагати ворогу і не гуртуватися одне проти одного в складний час.
Це відбувається через високий рівень емоційного виснаження, адже людські ресурси йдуть на проживання горя, гніву, стресу. Тож ділитися часом і собою не завжди хочеться.
Гостінг може виявлятися не лише серед знайомих та колег, а й у родинному колі та серед друзів. Відчуття відчуженості минуть лише тоді, коли ти все усвідомиш та переживеш.
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