У двері постукають депресія та гостінг? Якою може бути психіка українців у наступні півроку та як собі допомогти

За психологічне здоров’я українців хвилюються вже й у Європі. Психіатри почали розмірковувати, як війна вплине на людей, адже багато хто пережив травми свідка та чимало інших проблем. Читай, якою буде психіка українців у наступні півроку.

Психіка українців у наступні півроку: до чого готуватися

Український психотерапевт Ілля Полудьонний поділився на своїй сторінці в Instagram прогнозом щодо можливих етапів психічного стану українців на наступні півроку.

Їх боятися не потрібно. Варто лише усвідомити, що це нормально і люди проживають травми по-різному.

Зараз також дивляться

Депресія. Якщо її ще не було, вона наздожене і тебе. Психотерапевт пояснив, що не потрібно від неї тікати, навпаки, слід “віддатися” їй, бо це полегшить емоційний стан.

Депресія — неминуча стадія переживання горя. Своєю чергою, горе — це емоційний стан переживання втрати.

Людська психіка однаково важко переживає втрату матеріального і нематеріального. Горе може спіткати через втрату людини, авто, часу тощо.

Втрати людини накопичуються через війну, яка триває. Тож не уникай депресії, якщо вона нагряне, а проживи її сповна.

Повернення патернів. Психіка українців устигла оговтатися від шокового стану початку війни. Зараз вона на відносно стабілізованому рівні, але тебе можуть спіткати емоційні гойдалки.

Це означає, що можуть повернутися старі захисні механізми та способи адаптації.

Якщо хтось на початку війни пообіцяв залишити дружину чи чоловіка і піти до тебе або клявся перейти на українську мову, і за півроку війни цього не відбулося, забудь про це.

Самотність та нарцисизм. В інформаційну епоху лайків та суспільного визнання люди стали нарцисичними більше, ніж будь-коли. Тому в них формується відчуття того, що всі живуть добре, а вони — ні.

Насправді ж картинки у соцмережах не відповідають дійсності і погано всім, переконує Ілля Полудьонний.

Межовість. Сварки в суспільстві щодо доцільності круасанів у війну та іншого викликають відчуття межовості. Люди вагаються між тим, “погані” вони чи так робити можна.

Українцям ще довго проживати травматичні події війни, тож такий стан є нормальним. Але краще не допомагати ворогу і не гуртуватися одне проти одного в складний час.

Гостінг — обривання контактів без пояснення і попереджень. Такий стан у людей буде поширюватись.

Це відбувається через високий рівень емоційного виснаження, адже людські ресурси йдуть на проживання горя, гніву, стресу. Тож ділитися часом і собою не завжди хочеться.

Гостінг може виявлятися не лише серед знайомих та колег, а й у родинному колі та серед друзів. Відчуття відчуженості минуть лише тоді, коли ти все усвідомиш та переживеш.

Раніше ми розповідали, що робити з хронічною втомою та апатією.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!