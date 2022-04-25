Кажется, что ты на грани? Что делать с хронической усталостью и апатией

Психика человека опирается на ресурсы — биологические и ментальные. Когда ресурсов достаточно, человек способен получать удовольствие, радоваться, быть эффективным и выдерживать сложные обстоятельства. Когда силы заканчиваются, способность выдерживать обстоятельства ослабляется, порождается постоянная усталость и апатия.

Психологи объясняют это термином суженное сознание.

Что такое суженное сознание?

Несмотря на отличия в характере и поведении, стрессовые нагрузки люди проживают практически одинаково.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Для того чтобы понять, что с нами происходит и что мы чувствуем, нужно иметь ресурс. Однако человеку с суженным сознанием его не хватает, поэтому он не может постичь свои чувства. Они бывают настолько невыносимыми, что человек может заморозить их и стать черствым, особенно когда его психика находится на грани своих возможностей.

Суженное сознание заставляет нас видеть ситуацию не полностью, сконцентрировавшись только на болевых и неприятных моментах. Поэтому мы стараемся клонировать линии поведения из прошлого и перенести их на будущее.

В таких условиях истощенная психика может работать на грани. В метафоре это режим экономии энергии на телефоне. Большинство систем временно выключается.

Как это влияет на наше состояние?

Такое состояние вечного напряжения перерастает в постоянную усталость. Поэтому нам становится трудно выполнять даже привычные, простые дела. Поход в магазин может стать испытанием, а застеленная постель покажется излишним атрибутом нормальной жизни.

Кроме этого, страдают другие функционалы мозга:

уменьшение объема памяти;

снижение эмпатии;

коммуникационные навыки.

Хроническая усталость, перерастающая в истощение, может стать разрушительным состоянием для нашей психики.

При экстренных событиях людям нужно много ресурсов, чтобы возвратиться к собственным привычкам. Сможет ли человек выйти на большие формы жизни, чем лежать в постели, зависит от уровня истощенности его психики и усталости.

Что делать?

Если человек находится между истощением и усталостью, то ресурсы для того, чтобы прогуляться, помедитировать и испытать от этого удовольствие, есть. То есть это состояние усталости, не дошедшей до полного истощения.

Но если психика на грани, то ресурсов на обычные дела не хватает. Тогда лучшая форма, чтобы восстановить свои силы — лежать на кровати и давать волю своим эмоциям при необходимости.

Лежать и переживать свои чувства означает иметь достаточно сил, чтобы плакать и скучать. Человек не лежит с пустотой внутри, когда ему плохо, а имеет определенные переживания, поэтому может легче воспринимать события вокруг.

Апатия, которая может стать результатом долгого ощущения усталости, тоже деструктивно влияет на наш организм. Моменты, когда мы “забиваем” на себя и других, становятся разрушительными как психологически, так и физически. Ранее мы уже рассказывали, как справиться с состоянием апатии.

Не стоит силой заставлять себя возвращаться к привычкам нормальной жизни. Дай себе время на восстановление.

А вот как понять, что организм начал возвращаться к привычным нормам и как не сделать себе хуже — читай в материале.