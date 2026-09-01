Для тебя Образование

Вступительная кампания 2026: в какие вузы зачислили больше всего студентов

Марина Слизовская 01 сентября 2026, 16:30 2 мин.
Вступительная кампания 2026
Фото Unsplash

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