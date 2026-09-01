Вступительная кампания 2026: в какие вузы зачислили больше всего студентов

В украинских университетах начинают обучение почти 300 тыс. поступающих, зачисленных на бакалавриат и магистратуру. Среди университетов с наибольшим количеством зачислений: Львовская политехника, КПИ имени И. Сикорского и КНУ имени Т. Шевченко.

Об этом сообщила сегодня, 1 сентября, пресс-служба Министерства образования и науки.

Вступительная кампания 2026: самые популярные вузы

В 2026 году больше всего поступающих на бакалавриат зачислили следующие высшие учебные заведения Украины:

Национальный университет Львовская политехника — 12 175;

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского — 8148;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 7 835;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 7 706;

Государственный торгово-экономический университет — 5317.

На магистратуру в этом году больше всего зачислили:

Национальный университет Львовская политехника — 2 660;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 2 616;

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского — 1734;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 1728;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины — 1348.

Также сообщается, что 57,2% первокурсников будут учиться в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре – крупнейших образовательных центрах Украины. При этом сохраняется и спрос на обучение в прифронтовых регионах страны — 29% всех вступительных заявлений подано в местные учебные заведения.

Вступительная кампания 2026 года: самые популярные специальности

Больше всего поступающих в 2026 году было зачислено на специальности: менеджмент – 19 681, психология – 12 140, среднее образование – 9 094, филология – 8 754, маркетинг – 7 979.

Отмечается, что основной этап зачисления уже завершили, но в целом вступительная кампания 2026 продлится до 20 октября. Поступающие могут принять участие в конкурсе на контрактные места, если они не получили рекомендации при автоматизированном распределении или не выполнили требования по предоставленной рекомендации.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине продлили сроки вступительной кампании в аспирантуру.

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