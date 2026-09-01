Вступительная кампания 2026: в какие вузы зачислили больше всего студентов

В украинских университетах начинают обучение почти 300 тыс. поступающих, зачисленных на бакалавриат и магистратуру. Среди университетов с наибольшим количеством зачислений: Львовская политехника, КПИ имени И. Сикорского и КНУ имени Т. Шевченко.
Об этом сообщила сегодня, 1 сентября, пресс-служба Министерства образования и науки.
Вступительная кампания 2026: самые популярные вузы
В 2026 году больше всего поступающих на бакалавриат зачислили следующие высшие учебные заведения Украины:
- Национальный университет Львовская политехника — 12 175;
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского — 8148;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 7 835;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 7 706;
- Государственный торгово-экономический университет — 5317.
На магистратуру в этом году больше всего зачислили:
- Национальный университет Львовская политехника — 2 660;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 2 616;
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского — 1734;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 1728;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины — 1348.
Также сообщается, что 57,2% первокурсников будут учиться в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре – крупнейших образовательных центрах Украины. При этом сохраняется и спрос на обучение в прифронтовых регионах страны — 29% всех вступительных заявлений подано в местные учебные заведения.
Вступительная кампания 2026 года: самые популярные специальности
Больше всего поступающих в 2026 году было зачислено на специальности: менеджмент – 19 681, психология – 12 140, среднее образование – 9 094, филология – 8 754, маркетинг – 7 979.
Отмечается, что основной этап зачисления уже завершили, но в целом вступительная кампания 2026 продлится до 20 октября. Поступающие могут принять участие в конкурсе на контрактные места, если они не получили рекомендации при автоматизированном распределении или не выполнили требования по предоставленной рекомендации.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине продлили сроки вступительной кампании в аспирантуру.
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