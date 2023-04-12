Війна в Україні

Не можна ігнорувати, як легко ці звірі вбивають! Реакція України на страту військовополоненого

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Квітня 2023, 11:55
Відрізали голову військовому ЗСУ: реакція Зеленського, Єрмака та СБУ на відео страти військовополоненого
Фото: Depositphotos

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