Не можна ігнорувати, як легко ці звірі вбивають! Реакція України на страту військовополоненого

Росіяни — це звірі, а не люди. За останній рік вони неодноразово це доводили. Від їхньої жорстокості кров холоне в жилах. 11 квітня мережею почало ширитися відео, на якому російські військові страчують українського військовополоненого. Вони катують чоловіка та відрізають йому голову.

Лише від почутих слів стає погано, тому людям зі слабкими нервами краще взагалі не дивитися це відео. Після таких новин ще кілька хвилин перебуваєш у шоковому стані від побаченого, слова зникають, думки розбігаються. Не віриться, що це все може існувати у 21 сторіччі серед цивілізованих країн. Хоча після таких фактів Росію важко назвати цивілізованою країною.

Реакція на такі жорстокі дії росіян не змусила себе чекати. СБУ вже почала розслідування, а українці закликають світ відреагувати на жорстокість росіян.

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Реакція України на страту українського військовополоненого

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що за все буде відповідь та відповідальність.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк зазначив:

Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде — дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання.

Також в СБУ повідомили, що вже розпочали досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним убивством).

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter:

— У мережі поширюється жахливе відео, як російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН.

Російських терористів потрібно вигнати з України та ООН і вони мають понести відповідальність за свої злочини.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські служби намагаються зробити все, щоб упізнати загиблого та ідентифікувати злочинців. Вона закликала припинити поширювати це відео.

— Від перших хвилин появи відео страти українського військового російськими нелюдами всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців. Сьогодні вночі ми разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами як раз цим займались.

Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням.

Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків.

Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його.

Ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів.

Пам’ятайте, ворог хоче нас залякати. Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь — нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору, — сказала вона.

Реакція Володимира Зеленського на страту українського військовополоненого

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливе відео страти українського військовополоненого.

Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають.

Це відео… страти українського полоненого… Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти. Для них немає людей. Син, брат, чоловік… Чиясь дитина…

Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою — таку звичку знищувати життя. Це не випадковість. Це не епізод. Так було раніше. Так було в Бучі. Тисячі разів.

Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що мине час.

Ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору.

Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти! І нам в Україні — максимально зосередитися на фронті. Максимально допомагати.

Гнати окупанта з нашої землі! Головна мета — перемогти. Головна мета — Україні міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі-злу, — сказав він.

Реакція світу на страту українського військовополоненого

Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на російську жорстокість.

— У Twitter поширюється відео, на якому росіяни обезголовлюють українського солдата… І все ж ми буквально говоримо про потрібність діалогу та змагаємося одне з одним на Олімпіаді? Що ми тут робимо?

Естонія стоїть і буде стояти з Україною. До перемоги!

Росіяни не вперше демонструють своє звіряче нутро. Раніше російські військові також розстріляли українського військовополоненого за слова: “Слава Україні!”

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