Война в Украине

Нельзя игнорировать, как легко эти звери убивают! Реакция Украины на казнь военнопленного

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 апреля 2023, 11:55
Відрізали голову військовому ЗСУ: реакція Зеленського, Єрмака та СБУ на відео страти військовополоненого
Фото: Depositphotos

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