Нельзя игнорировать, как легко эти звери убивают! Реакция Украины на казнь военнопленного

Россияне — это звери, а не люди. За последний год они это неоднократно доказывали. От их жестокости кровь стынет в жилах. 11 апреля в сети начали распространять видео, на котором российские военные казнят украинского военнопленного. Они пытают мужчину и отрезают ему голову.

Только от услышанных слов становится плохо, поэтому людям со слабыми нервами лучше вообще не смотреть видео. После таких новостей еще несколько минут находишься в шоке от увиденного, слова исчезают, мысли разбегаются. Не верится, что это может существовать в 21 веке среди цивилизованных стран. Хотя после таких фактов Россию сложно назвать цивилизованной страной.

Реакция на столь жестокие действия россиян не заставила себя ждать. СБУ уже приступила к расследованию, а украинцы призывают мир отреагировать на жестокость россиян.

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Реакция Украины на казнь украинского военнопленного

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что за все будет ответ и ответственность.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил:

Мы найдем этих извергов. Если нужно будет, достанем отовсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание.

Также в СБУ сообщили, что уже начали досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с военнопленными вместе с умышленным убийством).

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter:

— В сети распространяется ужасное видео, как российские войска обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН.

Российских террористов следует изгнать из Украины и ООН и они должны понести ответственность за свои преступления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские службы пытаются сделать все, чтобы узнать погибшего и идентифицировать преступников. Она призвала перестать распространять это видео.

— С первых минут появления видеоказни украинского военного российскими извергами все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово, для того, чтобы идентифицировать военных преступников. Сегодня ночью мы вместе с другими силовыми ведомствами и спецслужбами как раз этим занимались.

Мы делаем все, чтобы узнать погибшего. Всем нам важно понимать — идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача.

Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов.

Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте публичных предположений относительно личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его.

Мы призываем остановить распространение этого видео, а также любых подобных видеокадров.

Помните, враг хочет нас запугать. Хочет сделать нас слабее. Но все, что он получит в ответ — нашу ярость и полный разгром оккупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору, — сказала она.

Реакция Владимира Зеленского на казнь украинского военнопленного

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ужасное видео казни украинского военнопленного.

Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают.

Это видео… казни украинского пленного… Мир должен видеть. Это видео России, какой она есть. Что это за существа? Для них нет людей. Сын, брат, муж… Чей-то ребенок…

Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой — такую привычку уничтожать жизнь. Это не случайность. Это не эпизод. Так было раньше. Так было в Буче. Тысячи раз.

Каждый должен реагировать. Каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время.

Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора.

Никто не поймет, если лидеры не среагируют. Сейчас нужно действовать! И нам в Украине максимально сосредоточиться на фронте. Максимально помогать.

Гнать оккупанта с нашей земли! Главная цель — победить. Главная цель — Украине сила, чтобы победить. Разгром оккупанту, приговоры убийцам, трибунал государству-злу, — сказал он.

Реакция мира на казнь украинского военнопленного

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на российскую жестокость.

— В Twitter распространяется видео, на котором россияне обезглавливают украинского солдата… И все же мы буквально говорим о необходимости диалога и соревнуемся друг с другом на Олимпиаде? Что мы здесь делаем?

Эстония стоит и будет стоять с Украиной. До победы!

Россияне не впервые демонстрируют свое зверское нутро. Ранее российские военные также расстреляли украинского военнопленного за слова: “Слава Украине!”

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