Героям Слава! Оккупанты расстреляли украинского защитника после лозунга Слава Украине — реакция представителей Украины

Оккупанты давно разрушают судьбы, убивают самых дорогих людей, уничтожают все, что имеет настоящую ценность в этом мире. И снова появилось доказательство, что россияне не изменяют разве что только своим террористическим принципам.

На видео, которое появилось в сети, россияне расстреливают попавшего в плен безоружного украинского защитника. Последними словами героя перед казнью было Слава Украины. За эти слова его лишили жизни.

Пока неизвестно, когда именно была сделана видеозапись, а также откуда ее удалось изъять. Однако украинские представители власти уже успели отреагировать на него и дать начало расследованию.

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Реакция Украины на расстрел россиянами украинского пленника

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к народу Украины прокомментировал преступные действия россиян, а также добавил, что убийцы будут найдены.

Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: “Слава Украине!” Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: “Герою слава! Героям слава! Украине слава!” И мы найдем убийц.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что этим видео Россия показывает, что она окончательно потеряла человечность. А также демонстрирует это как с угрозой, что россиян нужно такими принять, или иначе они станут еще более жестокими.

Это как психически больной человек, совершающий серийное преступление… Россия манифестирует свой серийный подход к убийству гражданского населения.

Михаил Подоляк добавляет, что если еще кто начинает говорить, что может еще о чем-то нужно договариваться, то после таких актов понятно, что с Россией не о чем общаться.

Это конкретно фиксация преступности российской страны в целом. Не просто отдельных частей, институтов, а конкретно страны как идеологии.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что убийство пленного — это очередное военное преступление и преступникам за него обязательно придется отвечать.

Это пример их национальной ничтожности и слабости.

Вбивство полоненого – це черговий воєнний злочин росіян. Це елемент цілеспрямованої політики терору, яку відбілює кремлівська пропаганда міфами про «нацистів».



За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї. Знайдемо всіх. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 6, 2023

О начале расследования по факту расстрела безоружного человека уже начался Офис Генерального прокурора. Об этом сообщает генпрокурор Андрей Костин.

По словам чиновника Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УКУ — нарушение законов и обычаев войны.

Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также отреагировал на преступление россиян и призвал офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного.

Ужасное видео казни россиянами безоружного украинского военнопленного за слова Слава Украине. Еще одно доказательство того, что эта война является геноцидом.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что расстрел попавшего в плен украинского защитника — это нарушение Женевских конвенций.

Когда во всем мире слова Слава Украине вызывают почет, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают…

Омбудсман добавил, что ему очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Поэтому цель Украины и всего демократического мира — привлечь РФ к ответственности.

Отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Отреагировали на видео и украинские художники. Так украинский художник и иллюстратор Никита Титов уже успел создать иллюстрацию как ответ расстрелянному защитнику.

Автор Нікіта Тітов pic.twitter.com/LcgWa6G8LT — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) March 6, 2023

Военные преступления — это метод российской армии. Убийство мирных людей, удары по гражданским объектам, пытки военнопленных. Все это запрещено гуманитарным правом. Читай, какие бывают военные преступления России, как фиксируют, кто дает показания и для чего.

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