Военные преступления России: какие бывают, как фиксируют, кто дает показания и для чего

Военные преступления — это метод российской армии. Убийство мирных людей, удары по гражданским объектам, пытки военнопленных. Все это запрещено гуманитарным правом.

Еще с начала войны, 2014 года, правозащитники документируют все преступления, которые совершает оккупационная армия в Украине. После полномасштабного вторжения их стало в тысячи раз больше.

Мы расскажем, как происходит фиксация военных преступлений, куда передают эти материалы и зачем это нужно.

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Правоохранители не раз отмечают, что россияне нарушают законы и обычаи войны. Эта фраза может сбить с толку, ведь как вообще война может быть законной?

Впрочем, даже во время боевых действий есть определенные правила, которые враг регулярно нарушает. К примеру, жилые дома, которые уничтожили россияне своими ракетами. Поэтому вместе со спасателями работают документаторы, фиксирующие военные преступления Российской Федерации.

Что такое военное преступление

Военное преступление — это нарушение международного гуманитарного права или законов и обычаев войны. Они прописаны в четырех Женевских конвенциях. А Россия — их участница, поэтому обязана их соблюдать.

К военным преступлениям относятся:

убийства и пытки мирных людей;

разрушение гражданских объектов;

мародерство;

незаконная депортация;

пытки пленных.

И просто в этот момент оккупационная армия совершает новые и новые военные преступления. Это не случайность и не исключение, это метод ведения войны Россией.

Как собирают доказательства военных преступлений

— Документалисты — люди, которые снимают документальные фильмы, а мы документируем военные преступления, тщательно с подробностями.

Мы — документаторы, — говорит координатор национальных проектов Центра гражданских свобод Наталья Ящук о том, как их ошибочно называют.

Каждое свидетельство снимают. Перед записью потерпевших спрашивают, можно ли их снимать на видео, готовы ли они назвать персональные данные. Это обязательное условие.

Валентина как раз посещала маму в Вышгороде под Киевом, когда взорвалась ракета. В обугленный кирпичный скелет, который когда-то был их домом, приходят люди в поисках уцелевших вещей. Сейчас известно о семи погибших и более 30 раненых.

Взрывная волна задела инклюзивный центр. Здесь учатся дети с особыми образовательными потребностями. Обошлось без пострадавших, потому что во время каждой тревоги все прячутся в укрытии.

После пережитого шока очевидцы могут путаться или забывать подробности. Но свидетельствовать, как правило, никто не отказывается. Особенно, когда узнают, зачем это.

Все это нужно для международного суда; для того, чтобы виновные были наказаны, — подчеркивает Наталья Ящук.

— Нет никакой разницы, как Россия называет войну. Согласно международному гуманитарному праву, у нас идет война. Стороны обязаны придерживаться положений гуманитарного права, — отмечает глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

Адвокат Юрий Билоус с начала полномасштабного вторжения документирует военные преступления россиян и на свободной, и временно оккупированной украинской земле. Информацию передает отечественным стражам порядка и международным следователям. Хотя у всех на слуху Гаага, но основное бремя, по всей видимости, должна взять на себя национальная система.

— Международный уголовный суд может приговорить высшее руководство, а мы на своем уровне, здесь в Украине, можем привлечь тысячи солдат и командиров к уголовной ответственности.

Соответствующая статья в нашем Уголовном кодексе есть.

За нее предусмотрено максимальное наказание — это пожизненное лишение свободы, — рассказывает Юрий Билоус.

Как присоединиться к сбору доказательств

Отправить свои доказательства может каждый свидетель или потерпевший. На сайте Офиса генпрокурора есть специальная страница. Помочь правоохранителям и активистам в сборе фактов тоже могут все желающие после короткого обучения.

Мы просим, ​​чтобы люди приобщались к нашей инициативе и документировали преступления, которые уже были совершены на территории Украины, — говорит Наталья Ящук.

Журналисты-расследователи идентифицировали 30 российских военных, запускавших ракеты по мирным украинцам. Есть фамилии, звания, фотографии и номера телефонов. В цифровом мире скрыться сложнее, чем они думали.

А украинское МВД установило личности более 160 тыс. оккупантов, которые воевали на территории Украины.

Какой бы, возможно, эфемерной ни казалась сегодня неотвратимость наказания, но оно — неизбежно.

Правоохранители уже открывают уголовные дела против конкретных исполнителей. Украина с февраля работает над созданием специального международного трибунала для Путина за преступления. А суд в Гааге обещает объявить первые подозрения уже этой зимой. Военные преступления сроков давности не имеют.

О военных преступлениях россиян могут рассказать люди из освобожденных украинских территорий. Узнай, что рассказывают люди из деоккупированной Снигиревки.

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Главное фото: ГСЧС в Днепропетровской области