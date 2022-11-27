Україна

Воєнні злочини Росії: які бувають, як фіксують, хто дає свідчення та для чого

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 27 Листопада 2022, 14:15
Воєнні злочини росіян: як та навіщо збирають докази

Більше відео
0:04:32
Яка ситуація на Харківщині 27 листопада — як живуть військові на кордоні
Села, яких вже немає, та покинуті позиції росіян — репортаж з прикордоння Харківщини
Дефіцит палива в Україні: чи буде через використання генераторів
Чи чекати дефіциту палива через використання генераторів? Пояснення Мінекономіки
0:03:07
Бізнес допомагає
Український бізнес тримає фронт: кому та яку гуманітарну допомогу надають
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 27 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Дивитись більше

Останні відео
0:06:17
Воєнні злочини росіян: як та навіщо збирають докази

Воєнні злочини Росії: які бувають, як фіксують, хто дає свідчення та для чого
0:03:52
картини Марії Примаченко
Мистецтво вічне! Як картини Марії Примаченко прикрасили дизайнерський український одяг
0:04:32
Яка ситуація на Харківщині 27 листопада — як живуть військові на кордоні
Села, яких вже немає, та покинуті позиції росіян — репортаж з прикордоння Харківщини
Дефіцит палива в Україні: чи буде через використання генераторів
Чи чекати дефіциту палива через використання генераторів? Пояснення Мінекономіки
0:03:07
Бізнес допомагає
Український бізнес тримає фронт: кому та яку гуманітарну допомогу надають
0:01:43
Сергій Мороз
Співатиму для ЗСУ, поки не закінчиться війна: як восьмирічний хлопчик назбирав на авто для захисників
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 27 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:26
Зворушлива історія пенсіонерки
Шанс на возз’єднання сім’ї: зворушлива історія пенсіонерки, яка шукає родину
0:11:59
Євгенія Закревська
Вони воюють за радянським принципом “квадратів”: аеророзвідниця Євгенія Закревська про фронт
0:03:32
Снігурівка
Мародерили просто на очах місцевих! Як оговтується від окупації Снігурівка на Миколаївщині
Більше відео
картини Марії Примаченко
Читати далі
Мистецтво вічне! Як картини Марії Примаченко прикрасили дизайнерський український одяг

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь