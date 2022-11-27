Воєнні злочини Росії: які бувають, як фіксують, хто дає свідчення та для чого

Воєнні злочини — це метод російської армії. Убивство мирних людей, удари по цивільних об’єктах, катування військовополонених. Усе це заборонено гуманітарним правом.

Ще від початку війни 2014-го року правозахисники документують усі злочини, які коїть окупаційна армія в Україні. Після повномасштабного вторгнення їх побільшало у тисячі разів.

Ми розповімо, як відбувається фіксація воєнних злочинів, куди передають ці матеріали та навіщо це потрібно.

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Правоохоронці неодноразово кажуть, що росіяни порушують закони та звичаї війни. Ця фраза може збити з пантелику, адже як війна взагалі може бути законною?

Утім, навіть під час бойових дій є певні правила, які ворог регулярно порушує. Наприклад, житлові будинки, які знищили росіяни своїми ракетами. Тому разом з рятувальниками працюють документатори, які фіксують воєнні злочини Російської Федерації.

Що таке воєнний злочин

Воєнний злочин — це порушення міжнародного гуманітарного права або ж законів та звичаїв війни. Вони прописані у чотирьох Женевських конвенціях. А Росія є їхньою учасницею, тому зобов’язана їх дотримуватися.

До воєнних злочинів належать:

убивства і катування мирних людей;

руйнування цивільних об’єктів;

мародерство;

незаконна депортація;

катування полонених.

І просто цієї миті окупаційна армія скоює нові та нові воєнні злочини. Це не випадковість і не виняток, це її метод ведення війни.

Як збирають докази воєнних злочинів

— Документалісти — це люди, які знімають документальні фільми, а ми документуємо воєнні злочини, ретельно з подробицями.

Ми — документатори, — каже координаторка національних проектів Центру громадянських свобод Наталія Ящук про те, як їх помилково називають.

Кожне свідчення фільмують. Перед записом потерпілих запитують, чи можна їх знімати на відео, чи готові вони назвати персональні дані. Це обов’язкова умова.

Пані Валентина саме навідувала маму у Вишгороді, коли вибухнула ракета. До обвугленого цегляного скелета, що колись був їхнім будинком, приходять люди у пошуках уцілілих речей. Зараз відомо про сімох загиблих та понад 30 поранених.

Вибухова хвиля зачепила інклюзивний центр. Тут вчаться діти з особливими освітніми потребами. Минулося без потерпілих, бо під час кожної тривоги усі ховаються в укриття.

Після пережитого шоку очевидці можуть плутатися чи забувати подробиці. Але свідчити, як правило, ніхто не відмовляється. Надто, коли чують, навіщо.

Усе це потрібно для міжнародного суду, для того, щоб винні були покарані, — підкреслює Наталія Ящук.

— Жодної різниці, як Росія називає війну. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, у нас йде війна. Сторони зобов’язані дотримуватися положень гуманітарного права, — наголошує очільниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Адвокат Юрій Білоус від початку повномасштабного вторгнення документує воєнні злочини росіян і на вільній, і на тимчасово окупованій українській землі. Інформацію передає вітчизняним правоохоронцям і міжнародним слідчим. Хоча у всіх на слуху Гаага, але основний тягар, певен, має взяти на себе національна система.

— Міжнародний кримінальний суд може засудити найвище керівництво. Ми на своєму рівні, тут в Україні, можемо притягнути тисячі солдатів та командирів до кримінальної відповідальності.

Відповідна стаття у нашому Кримінальному кодексі є.

За неї передбачене максимальне покарання — це довічне позбавлення волі, — розповідає Юрій Білоус.

Як долучитися до збору доказів

Надіслати свої докази може кожен свідок чи потерпілий. На сайті Офісу генпрокурора є спеціальна сторінка. Допомогти правоохоронцям та активістам у збиранні фактів теж можуть усі охочі після короткого навчання.

Ми просимо, щоб люди долучалися до нашої ініціативи й документували ті злочини, які вже були вчинені на території України, — каже Наталія Ящук.

Журналісти-розслідувачі ідентифікували 30 російських військових, які запускали ракети по мирних українцях. Є прізвища, звання, фотографії й номери телефонів. У цифровому світі сховатися складніше, ніж вони думали.

А українське МВС встановило особи понад 160 тис. окупантів, які воювали на території України.

Хоч якою б, можливо, ефемерною не здавалася сьогодні невідворотність кари, але вона — неминуча.

Правоохоронці вже відкривають кримінальні провадження проти конкретних виконавців. Україна від лютого працює над створенням спеціального міжнародного трибуналу для Путіна за злочини. А суд у Гаазі обіцяє оголосити перші підозри вже цієї зими. Воєнні злочини термінів давності не мають.

Про воєнні злочини росіян можуть розповісти люди зі звільнених українських територій. Дізнайся, що розповідають люди з деокупованої Снігурівки.

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Головне фото: ДСНС у Дніпропетровській області