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Бачив дитячі тіла і збирав дощову воду. Хлопець з Маріуполя опублікував мемуари пережитої окупації

Любов Кукла, журналістка програми Вікна-новини 02 Жовтня 2023, 17:00

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