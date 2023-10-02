Бачив дитячі тіла і збирав дощову воду. Хлопець з Маріуполя опублікував мемуари пережитої окупації

24 дні у блокаді — 24 нотатки у щоденнику. Це історія про окупацію. А ще — про мемуари під ракетними обстрілами та про порятунок. Це історія Миколи Голуба, переселенця з Маріуполя. Хлопець із жахом згадує 24 лютого.

Каже, уже тоді, у перший день вторгнення, ще до повної облоги Маріуполя, він дізнався, що таке життя в бомбосховищі. Тоді в бункері опинився вперше. Та найстрашнішим днем, каже Микола, стало 10 березня. Описує події коротко — пекло на землі.

Далі почалася гра на виживання. Хлопець з родиною та сусідами, яким вони дали прихисток, топили сніг, збирали дрова, готували їжу на вогнищі. Усе, наче в страшному реаліті-шоу. Одинадцять людей ховалися в одному підвалі.

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Ми підставляли місткість, відра. У нас приватний будинок, і з даху просто збігала вода, і ми це все збирали, — розповідає Микола Голуб.

Усе це — під страшними обстрілами з Градів, танків та літаків. Його рідний Маріуполь просто на очах перетворювався на місто-привид.

Я бачив вже багато трупів, тіла людей лежали, коли ми ходили по воду. Були моменти, що люди там біля будинків лежали. Були жахливі картини — коли діти маленькі, ніжки, ручки валяються, — пригадує він.

Тікали з окупації, згадує, мінними полями. Усі, хто ховався в підвалі, набилися в крихітний легковик. Не знали — зостануться живими чи ні, як пощастить. Усе пережите хлопець записував у зошит. У так званий щоденник окупації. Це спогади, які не зміг знищити ворожий вогонь.

Нині Микола мешкає в Києві. Працює в хабі Я-Маріуполь, де допомагає переселенцям зі свого рідного міста.

Щойно юнак повернувся до нормального життя, узявся з нотаток робити книгу. Усе — власним коштом. Каже, так, продаючи небайдужим свої спогади про Маріуполь, допомагає тваринам. Гроші з продажу віддає благодійникам.

Я збираю на допомогу тваринкам, які перебувають на прифронтових територіях та потребують харчування, ліків, допомоги, — каже Микола.

Він мріє презентувати книгу за кордоном, аби про страшні злочини Росії почуло якомога більше людей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історії тих, хто зміг живим вибратися з Маріуполя.

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