Видел детские тела и собирал дождевую воду. Парень из Мариуполя опубликовал мемуары о пережитой оккупации

24 дня в блокаде — 24 заметки в дневнике. Это история об оккупации, а еще — о мемуарах под ракетными обстрелами. Но о спасении. Это история Николая Голуба, переселенца из Мариуполя. Парень с ужасом вспоминает 24 февраля.

Говорит, уже тогда, в первый день вторжения, еще до полной осады Мариуполя, он узнал, что такое жизнь в бомбоубежище. Тогда в бункере оказался в первый раз. Но самым страшным днем, говорит парень, стало 10 марта. Описывает события коротко — ад на земле.

Дальше началась игра на выживание. Николай с семьей и соседями, которых они приютили, топили снег, собирали дрова, готовили еду на костре. Все, как в страшном реалити-шоу. Одиннадцать человек прятались в одном подвале.

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Мы подставляли емкость, ведра. У нас частный дом, и с крыши просто стекала вода, и мы все это собирали, — рассказывает Николай Голуб.

Все это — под страшными обстрелами из Градов, танков и самолетов. Его родной Мариуполь прямо на глазах превращался в город-призрак.

Я видел уже много трупов, тела людей уже лежали, когда мы ходили за водой. Были моменты, когда люди около домов лежали. Были ужасные картины — дети маленькие, ножки, ручки валяются, — рассказывает переселенец из Мариуполя.

Убегали из оккупации, вспоминает, по минным полям. Все, кто прятался в подвале, набились в крохотную легковушку. Останутся живыми или нет — как повезет. Все пережитое парень записывал в тетрадь, в так называемый дневник оккупации. Это те воспоминания, которые не смог уничтожить вражеский огонь.

Сейчас Николай живет в Киеве. Работает в хабе Я—Мариуполь, где помогает переселенцам из своего родного города. Как только мужчина вернулся к нормальной жизни, принялся из заметок делать книгу. Все — за свой счет. Говорит, таким образом, продавая неравнодушным свои воспоминания о Мариуполе, помогает животным. Деньги от продаж отдает благотворителям.

Я собираю на помощь животным, которые находятся на прифронтовых территориях и нуждаются в питании, лекарствах, помощи, — говорит Николай.

Он мечтает презентовать книгу за границей, чтобы о страшных преступлениях России услышали как можно больше людей.

Напомним, ранее мы рассказывали истории тех, кто смог живым выбраться из Мариуполя.

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