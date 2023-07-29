Когда уезжали, во дворах лежало очень много мертвых людей — истории тех, кто смог живым выбраться из Мариуполя

Минимум 15 лет, а еще — 14,5 миллиардов евро. Именно столько времени и денег нужно, чтобы возродить уничтоженный россиянами временно оккупированный Мариуполь, по предварительным оценкам законных властей города.
Враг захватил его в конце мая 2022 года. Россияне били по жилым кварталам, роддомам и больницам из самолетов, танков и артиллерии, били ракетами.
Тогда погибли десятки тысяч мирных жителей. Но вот как сейчас живут люди, которым все же удалось выехать? Верят ли, что вернутся домой? Читай дальше.
Мы, когда уезжали, были в центральном районе. Во дворах лежало очень много мертвых людей, — рассказывает переселенка из Мариуполя Анна Горбатенко.
Мы, когда уезжали, были в центральном районе. Во дворах лежало очень много мертвых людей, — рассказывает переселенка из Мариуполя Анна Горбатенко.
Она вспоминает, как покидала оккупированный Мариуполь. Говорит, убегали от российских захватчиков под звуки взрывов. После оккупации города россиянами дома потеряли сотни тысяч человек.
А это — Александр. Он тоже из Мариуполя. Говорит, что оставался в городе даже во время оккупации. Ему чудом удалось выехать в Киев. Сейчас живет у друзей. И от помощи не отказывается.
Питание, одежду, различные услуги — от прачечной до парикмахерской — можно получить в специальных центрах помощи для переселенцев. В таких центрах для мариупольцев, к слову, работают сами мариупольцы.
Работники центра признаются, если в прошлом году подавляющее большинство нуждалось в чисто психологической помощи, то теперь настроения изменились.
Каждый день здесь очередь за гуманитарной помощью — наборами с продовольствием и гигиеной. Все посетители, как один, уверяют, что в гостях хорошо, а дома — лучше. Правда, чтобы вернуться к полноценной жизни в родном Мариуполе, понимают, придется подождать.
И ни долгие сроки, ни огромные суммы денег мариупольцев не пугают. Уверены, они вернутся домой, в свой родной украинский Мариуполь.
Напомним, ранее мы рассказывали о защитнике Мариуполя, который пережил плен и смерть родных.
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