Они за каждую из моих девчонок по десять душ оставят! Защитник Мариуполя пережил плен и смерть родных, но мечтает вернуться на фронт

Защищать свою землю нас мотивирует две вещи: чувство справедливости и возмездие. И страшно, когда в жизни происходит такое, что воевать идешь именно ради желания отомстить врагу за все, что почувствовал ты. Такие истории могут довести до слез.

Он защищал Мариуполь от оккупантов, был ранен, выжил в российском плену и хочет снова вернуться на войну. В прошлом году 24 февраля Дмитрий сразу же пошел в военкомат родного Мариуполя. Там добровольцу сказали подождать, но когда связь в городе исчезла, он сам отыскал одно из подразделений и встал в ряды ТрО.

Дмитрий ушел в разведчики, был несколько раз ранен и оказался в плену россиян.

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Он вспоминает, что выполнял свои задачи в гражданском, но в кармане всегда имел оружие и гранату — был готов на все. Однажды увидел россиян, которые мародерили в городе — сказал, что бездомный и спросил, как и куда можно пройти.

В это время пересчитал танки, позиции врага и сообщил украинским военным.

Раненый устроил эвакуацию других собратьев. Его ноги тогда изрешетили почти два десятка осколков.

Через несколько дней мужчина узнал, что его мама, гражданская жена и падчерица погибли под завалами дома.

12 апреля он попал в плен. Был в Еленовке, где за ним ухаживали такие же медики-пленники. Потом было удержание в Луганской области, а потом уже обмен.

Он мечтает первым зайти в свой город. Верит, что так и будет.

— Они за каждую из моих девченок по десять душ оставят, — говорит Дмитрий.

Историю другого военного, который должен был взорвать мосты на Чонгар 24 февраля, мы писали раньше. Читай, как и почему оккупанты зашли на материковую Украину из Крыма.

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