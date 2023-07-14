Генералы под прицелом. Как уничтожение командования России влияет на ход войны

Генералы под прицелом! По разным данным, с начала полномасштабной войны в Украине было ликвидировано от 10 до более 20 генералов вражеской армии.

Кремль редко признает потери такого уровня. Как уничтожение командования РФ влияет на ситуацию в зоне боевых действий и почему российские генералы начали самоликвидироваться на территории РФ?

Генералы под прицелом: как уничтожение командования РФ влияет на войну

Сегодняшняя война — противостояние тяжелого оружия, современных технологий, тактик и стратегий, говорит журналист Михаил Манилюк. Успех зависит от того, какую стратегию выберет командование. Пока у россиян одни только потери командования. Потери генералов, офицеров, других военных высокого ранга.

Сейчас также смотрят

Недавно был ликвидирован бывший командир подлодки Краснодар Станислав Ржицкий. Его убили во время утренней пробежки в парке, выстрелили в спину семь раз. Он скончался на месте.

Украинская разведка считает, что Ржицкий причастен к прошлогоднему ракетному удару по Виннице, унесшему жизни 27 человек.

А удар по гостинице Дюна во временно оккупированном Бердянске повлек за собой активный вывоз тел российских военных грузовиками в местный морг.

Среди тел, по данным украинской разведки, был генерал-лейтенант, заместитель командующего войсками Южного военного округа России Олег Цоков. Он руководил группировкой, которая должна была сдерживать контрнаступление ВСУ от города Пологи до Каховского водохранилища.

Руководство России всячески пытается скрыть потери, тем более среди руководящего состава. Данные украинской разведки, многочисленные утечки информации среди пропагандистов свидетельствуют о немалых потерях россиян.

Но в соцсетях распространяется фото с кладбищ, где похоронены российские генералы, на них — свежие даты захоронений. ВСУ делает все, чтобы повредить логистику россиян.

Раньше мы рассказывали, как россияне будут платить за убытки в Украине.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: ГУР