Процесс запущен! Как будет работать Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины

В Гааге начинает работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины. Обсуждение механизмов привлечения российских военных преступников к ответственности — одна из ключевых тем международного сообщества.

О правосудии для украинцев и наказании за десятки тысяч военных преступлений российских солдат говорили на прошлой неделе представители американских властей в Украинском доме в Вашингтоне.

Детальнее об этом событии рассказывал журналист Голоса Америки Алексей Коваленко.

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Военные преступления россиян

По подсчетам Генпрокуратуры Украины, количество военных преступлений россиян во время полномасштабной войны в Украине достигает 95 тыс.

Посол Украины в США Оксана Маркарова говорит: россияне нарушали и продолжают нарушать права, указанные в Конституции Украины, с 2014 года.

Советник министерства юстиции США Илай Розенбаум ранее занимался преследованием нацистских преступников. Сейчас всё его внимание приковано к российским оккупантам.

— Должна быть ответственность за совершенное Россией. Мир без правосудия — не настоящий мир.

Сообщение для потенциальных военных преступников РФ: не надейтесь, что вы будете в безопасности, даже в России, — отметил Розенбаум.

Сейчас Украина может служить примером того, как привлекать военных преступников к ответственности.

Что известно о создании спецтрибунала для РФ в Гааге, мы рассказывали тебе раньше.

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