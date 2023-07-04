Процесс запущен! Как будет работать Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины

В Гааге начинает работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины. Обсуждение механизмов привлечения российских военных преступников к ответственности — одна из ключевых тем международного сообщества.
О правосудии для украинцев и наказании за десятки тысяч военных преступлений российских солдат говорили на прошлой неделе представители американских властей в Украинском доме в Вашингтоне.
Детальнее об этом событии рассказывал журналист Голоса Америки Алексей Коваленко.
По подсчетам Генпрокуратуры Украины, количество военных преступлений россиян во время полномасштабной войны в Украине достигает 95 тыс.
Посол Украины в США Оксана Маркарова говорит: россияне нарушали и продолжают нарушать права, указанные в Конституции Украины, с 2014 года.
Советник министерства юстиции США Илай Розенбаум ранее занимался преследованием нацистских преступников. Сейчас всё его внимание приковано к российским оккупантам.
— Должна быть ответственность за совершенное Россией. Мир без правосудия — не настоящий мир.
Сообщение для потенциальных военных преступников РФ: не надейтесь, что вы будете в безопасности, даже в России, — отметил Розенбаум.
Сообщение для потенциальных военных преступников РФ: не надейтесь, что вы будете в безопасности, даже в России, — отметил Розенбаум.
Сейчас Украина может служить примером того, как привлекать военных преступников к ответственности.
Что известно о создании спецтрибунала для РФ в Гааге, мы рассказывали тебе раньше.
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