Нужна полноценная справедливость! Украина и Нидерланды договорились о создании спецтрибунала для РФ в Гааге

Россия совершила много военных преступлений во время войны в Украине. Каждый преступник должен понести наказание за свои действия. Поэтому Украина неоднократно акцентировала на необходимости создания специального военного трибунала для России.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды лидеры стран договорились, что спецтрибунал по преступлению агрессии Российской Федерации должен быть размещен в Гааге.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Владимира Зеленского и нидерландского премьера Марка Рютте.

Спецтрибунал для России в Нидерландах: что известно

В совместном заявлении лидеры подчеркивают:

— Мы привержены созданию специального ad hoc трибунала для судебного преследования и вынесения приговора за это преступление с привлечением международного сообщества, — говорится в заявлении.

Зеленский и Рютте приветствовали обязательства 36 государств, которые на сегодняшний день имеют целью стать Основой группы по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии России. Также они призвали другие государства объединить свои усилия для обеспечения правосудия.

Мы твердо верим, что Гаага как город мира и справедливости является местом для размещения специального трибунала, — заявили лидеры двух стран.

Кроме этого лидеры Украины и Нидерландов поблагодарили Совет Европы за приверженность созданию реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины. Они подтвердили, что такой реестр ущерба будет базироваться в Гааге.

Еще Зеленский и Рютте приветствовали создание Международного центра по преследованию за преступление агрессии (ICPA) при Евроюсте в Гааге.

Не гибридная форма суда, а полноценный международный трибунал!

Во время выступления в Международном уголовном суде в Гааге Владимир Зеленский призвал создать международный трибунал по преступлению полномасштабной агрессии РФ против Украины, трансформировав опыт Нюрнбергского процесса.

Он подчеркнул, что Украина настаивает именно на международном трибунале, а не на гибридной форме суда над РФ. Президент Украины объяснил, что украинский суд может обеспечить ответственность за большинство военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Но только трибунал может рассматривать преступление агрессии.

— Только один институт способен отреагировать на первоначальное преступление агрессии. Это трибунал, а не что-то гибридное, — отметил Зеленский. Он добавил, что необходим полноценный трибунал и полноценная справедливость.

Он акцентировал, что Европа и мир имели подобный опыт, когда был организован Нюрнбергский процесс над нацистами в 1945–1946 годах.

— Именно поэтому мы выступаем за создание такого трибунала. Мы хотим продолжить традицию обязательного наказания за преступление агрессии — как гарантию неповторения такой агрессии, — сказал Владимир Зеленский.

Украина продолжает свою работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о работе над специальным трибуналом.

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