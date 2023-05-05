Война в Украине

Нужна полноценная справедливость! Украина и Нидерланды договорились о создании спецтрибунала для РФ в Гааге

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 мая 2023, 10:10
Спецтрибунал для Росії в Гаазі: що відомо
Фото: Сайт президента Украины

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