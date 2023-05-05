Потрібна повноцінна справедливість! Україна та Нідерланди домовилися про створення спецтрибуналу для РФ у Гаазі

Росія скоїла чимало воєнних злочинів під час війни в Україні. Кожен злочинець має понести покарання за свої дії. Тож Україна неодноразово наголошувала на потребі створення спеціального військового трибуналу для Росії.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Нідерландів лідери країн домовилися, що спецтрибунал щодо злочину агресії Російської Федерації має бути розміщений у Гаазі.

Про це йдеться у спільній заяві президента Володимира Зеленського та нідерландського прем’єра Марка Рютте.

Спецтрибунал для Росії в Нідерландах: що відомо

У спільній заяві лідери наголошують:

— Ми прихильні до створення спеціального ad hoc трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за цей злочин із залученням міжнародної спільноти, — йдеться в заяві.

Зеленський та Рютте привітали зобов’язання 36 держав, які на сьогодні мають на меті стати Основою групи зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії. Також вони закликали інші держави об’єднати свої зусилля, щоб забезпечити правосуддя.

Ми твердо віримо, що Гаага як місто миру та справедливості є місцем для розміщення спеціального трибуналу, — заявили лідери двох країн.

Крім цього лідери України та Нідерландів подякували Раді Європи за прихильність до створення реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. Вони підтвердили, що такий реєстр збитків базуватиметься у Гаазі.

Ще Зеленський та Рютте привітали створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії (ICPA) при Євроюсті в Гаазі.

Не гібридна форма суду, а повноцінний міжнародний трибунал!

Під час виступу у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі Володимир Зеленський закликав створити міжнародний трибунал щодо злочину повномасштабної агресії РФ проти України, трансформувавши досвід Нюрнберзького процесу.

Він наголосив, що Україна наполягає саме на міжнародному трибуналі, а не на гібридній формі суду над РФ. Президент України пояснив: український суд може забезпечити відповідальність за більшість воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами. Але лише трибунал може розглядати злочин агресії.

— Лише один інститут здатен відреагувати на первинний злочин агресії. Це трибунал, а не щось гібридне, — зазначив Зеленський. Він додав, що потрібен повноцінний трибунал та повноцінна справедливість.

Він акцентував, що Європа і світ мали подібний досвід, коли був організований Нюрнберзький процес над нацистами в 1945–1946 роках.

— Саме тому ми виступаємо за створення такого трибуналу. Ми хочемо продовжити традицію обов’язкового покарання за злочин агресії — як гарантію неповторення такої агресії, — сказав Володимир Зеленський.

Україна продовжує свою роботу, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні воєнні злочини. Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів про роботу над спеціальним трибуналом.

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