Питання не в строках, а в якості вироків: Кулеба про роботу над спеціальним трибуналом

Одночасно з безупинними боями на фронті триває й боротьба на дипломатичній арені світу, а поки наші захисники торують шлях до перемоги України, політики готують підґрунтя, щоб злочинці понесли покарання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів Вадиму Карп’яку у розмовній студії телемарафону Єдині новини про важливий крок для США та України, а також про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про проект резолюції нижньої палати Конгресу США про перемогу України

— Ухвалення резолюції — це буде сигнал для консолідації політичних еліт всередині США, а також виборцям американським, якщо за цю резолюцію проголосують і демократи, і республіканці. І я в цьому впевнений. Тоді виборці побачать, що перемога України — це тема, яка їх об’єднує.

Це буде сигнал назовні. Плюс це буде перший подібний документ, ухвалений за час спікерства пана Маккарті (Кевін Маккарті — республіканець, спікер Палати представників, — ред.). Тому це буде важливий політичний крок.

Про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

Для того, щоб створити трибунал та зробити його максимально міжнародно легітимним, у сучасних реаліях потрібно зібрати якомога більшу коаліцію на його підтримку.

І ось чому ми так ретельно збираємо учасників з так званої ключової групи зі створення спецтрибуналу, тому що йтиметься про легітимність цього трибуналу, щоб РФ не мала успіху у просуванні тези, що це створив невідомо хто.

По-друге, міжнародне правосуддя в принципі річ повільна, на жаль. Ми його пришвидшуємо, як можемо, але з мого боку було б політичною спекуляцією називати попередньо якісь часові рамки.

Тому насправді перед нами стоїть дві задачі. Перша — це забезпечити правосуддя, тобто створити трибунал, щоб він запрацював. А друга — щоб він максимально якісно запрацював, щоб це відбулось з максимальною якістю та легітимністю. І ми над цим працюємо.

Тут питання не в строках, а в кінцевій якості вироків. І вони обов’язково будуть.

Питання в тому, щоб створити збалансований склад учасників, тобто регіонально, політично. Але загалом, чим більше та чим краще вони географічно представлені, тим краще.

Також для досягнення справедливості необхідно правильно визначити для міжнародної спільноти терміни. Читай, навіщо Верховна Рада визнала рашизм державною ідеологією РФ та чому це важливо.

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Фото: Міністерство закордонних справ України