Вопрос не в сроках, а в качестве приговоров: Кулеба о работе над специальным трибуналом

Одновременно с непрекращающимися боями на фронте, продолжается и борьба на дипломатической арене мира. И пока наши защитники прокладывают путь к победе Украины, политики готовят почву, чтобы преступники понесли наказание.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал Вадиму Карпьяку в разговорной студии телемарафона Єдині новини о важном шаге для США и Украины, а также о создании Специального трибунала касательно преступления агрессии против Украины.

О проекте резолюции нижней палаты Конгресса США о победе Украины

— Принятие резолюции — это сигнал для консолидации политических элит внутри США, а также американских избирателей, если за эту резолюцию проголосуют и демократы, и республиканцы. И я в этом уверен. Тогда избиратели увидят, что победа Украины — это тема, которая объединяет их.

Это будет сигнал наружу. Плюс, это будет первый подобный документ, принятый за время спикерства Маккарти (Кевин Маккарти — республиканец, спикер Палаты представителей, — ред.). Потому это будет важный политический шаг.

О создании специального трибунала

Для того чтобы создать трибунал и сделать его максимально международно легитимным, в современных реалиях нужно собрать как можно большую коалицию в его поддержку.

И вот почему мы так тщательно собираем участников из так называемой ключевой группы по созданию спецтрибунала, потому что речь пойдет о легитимности этого трибунала, чтобы РФ не имела успеха в продвижении тезиса, что это создал неизвестно кто.

Во-вторых, международное правосудие в принципе вещь медленная, к сожалению. Мы его ускоряем, как можем, но с моей стороны было бы политической спекуляцией называть предварительно какие-то временные рамки.

Потому на самом деле перед нами стоят две задачи. Первая — обеспечить правосудие, то есть создать трибунал, чтобы он заработал. А вторая — чтобы он максимально качественно заработал, чтобы это произошло с максимальным качеством и легитимностью. И мы над этим работаем.

Здесь вопрос не в сроках, а в конечных качествах приговоров. И они обязательно будут.

Вопрос в том, чтобы создать сбалансированный состав участников, то есть регионально, политически. Но, в общем, чем больше и чем лучше они географически представлены, тем лучше.

Также для достижения справедливости необходимо правильно определить для международного сообщества термины. Читай, зачем Верховная Рада признала рашизм государственной идеологией РФ и почему это важно.

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Фото: Министерство иностранных дел Украины