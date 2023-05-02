Назвали вещи своими именами: Верховная Рада признала рашизм государственной идеологией РФ

Как бы всему миру ни мечталось увидеть украинское контрнаступление на фронте, оно уже продолжается на политической арене. Сегодня, 2 мая, Верховная Рада Украины приняла постановление Об использовании политическим режимом Российской Федерации идеологии рашизма, осуждения основ и практик рашизма как тоталитарных и человеконенавистнических.

Постановление поддержали 281 народных депутатов Украины. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Признание рашизма государственной идеологией РФ – о чем постановление

В официальном документе собраны определения и характеристики нынешних российских властей, которые уже были озвучены в Украине. Также к ним прилагаются объяснения западных историков, культурологов и публицистов, в частности Тимоти Снайдера и Энн Эпплбаум.

Таким образом сформировался термин “рашизм”, характеризующий современный российский фашизм. Это касается не политического режима, а именно идеологии, которой пользуется российское руководство.

Признаками “рашизма” авторы документы назвали: массовое и систематическое нарушение прав человека россянами, самовозвеличивание России и ее граждан за счет насильственного угнетения, культ силы, милитаризм, отрицание права на самоопределение и права на существование других народов.

В основе идеологии — концепция “русского мира”.

Что означает решение Верховной Рады

В пояснительной записке авторы постановления отметили, что видят ценность разработанного документа в том, что он позволит определить формы агрессии и побуждать осуждение государствами мира политики РФ.

В заявлении Рада обращается в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.

Поэтому определение дефиниций поможет сформировать подход международных институций к российской политике, что привела к полномасштабному вторжению России на территорию Украины, а также в будущем привлечь преступников к ответственности.

“Рашизм” уже попал в Википедию, но не стоит его путать с другим термином. Автор и ведущий одного из самых популярных исторических украинских YouTube-каналов История Без Мифов Владлен Мараев объяснил, в чем разница между рашизмом и путинизмом.

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Фото: Алексей Гончаренко