Назвали речі своїми іменами: Верховна Рада визнала рашизм державною ідеологією РФ

Як би всьому світу не мріялось побачити український контрнаступ на фронті, він вже триває на політичній арені.

Сьогодні, 2 травня, Верховна Рада України ухвалила постанову Про використання політичним режимом Російської Федерації ідеології рашизму, засудження засад і практик рашизму як тоталітарних і людиноненависницьких.

Постанову підтримав 281 народний депутат України. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Визнання рашизму державною ідеологією РФ — про що постанова

В офіційному документі зібрані визначення та характеристики нинішньої російської влади, які вже були озвучені в Україні. Також до них додаються пояснення західних істориків, культурологів та публіцистів, зокрема Тімоті Снайдера та Енн Еплбаум.

Таким чином сформувався термін “рашизм”, який характеризує сучасний російський фашизм. Це стосується не політичного режиму, а саме ідеології, якою послуговується російське керівництво.

Ознаками “рашизму” автори документи назвали: масове та систематичне порушення прав людини росіянами, самозвеличування Росії та її громадян шляхом насильницького пригнічення, культ сили, мілітаризм, заперечення права на самовизначення та права на існування інших народів.

В основі ідеології — концепція “руського міра”.

Що означає рішення Верховної Ради

У пояснювальній записці автори постанови зазначили, що вбачають цінність розробленого документа у тому, що він дозволить визначити форми агресії та спонукатиме засудженню державами світу політики РФ.

У заяві Рада звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.

Тому визначення дефініцій допоможе сформувати підхід міжнародних інституцій до російської політики, що призвела до повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а також у майбутньому — притягнути злочинців до відповідальності.

“Рашизм” потрапив до Вікіпедії та не варто його плутати з іншим терміном. Автор та ведучий одного з найпопулярніших історичних українських YouTube-каналів Історія Без Міфів Владлен Мараєв пояснив, у чому різниця між рашизмом і путінізмом.

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Фото: Олексій Гончаренко