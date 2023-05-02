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Назвали речі своїми іменами: Верховна Рада визнала рашизм державною ідеологією РФ

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Травня 2023, 17:41
Верховна Рада визнала рашизм державною ідеологією РФ

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